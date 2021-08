Serie A, Atalanta: caccia al centrocampista per la Dea

Mancano 8 giorni alla fine del calciomercato estivo 2021, e dopo essersi assicurato Davide Zappacosta, la Dea rimane alla ricerca di un centrocampista per completare la rosa di Gian Piero Gasperini.

Poco fa sembra praticamente per Amrabat della Fiorentina, ma come scrive calciomercato.com la Fiorentina avrebbe rifiutato l’offerta della dirigenza bergamasca per il centrocampista marocchino. I nerazzurri avevano proposto un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro.

Ora, l’obiettivo numero 1 torna ad essere Thorsby ma, come scrive Il Secolo XIX, l’Atalanta sarebbe davvero scocciata dai continui rialzi di Massimo Ferrero, il presidente della Samp. Se la base erano 6 milioni, ora l’istrionico patron avrebbe rialzato fino a 12.

OMNISPORT | 23-08-2021 11:06