Serie A: Atalanta-Cagliari 0-1

Atalanta (3-4-1-2): Berisha 6; Mancini 6, Djimsiti 5 (1′ st Gomez 5.5), Masiello 6; Hateboer 6, de Roon 6, Freuler 6.5, Ali Adnan 6 (18′ st Gosens 6); Pasalic 5.5 (27′ st Barrow 5.5); Rigoni 6, Zapata 5.5. (31 Rossi, 95 Gollini, 13 Bettella, 7 Reca, 21 Castagne, 4 Valzania, 22 Pessina, 20 Tumminello). All.: Gasperini 5.5. Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6; Srna 6, Romagna 6.5, Klavan 6.5, Padoin 6; Castro 6.5 (29′ st Faragò ), Bradaric 6.5, Barella 7; Ionita 5.5 (23′ st Dessena 6); Sau 6.5 (33′ st Farias), Pavoletti 5.5. (1 Rafael, 12 Daga, 16 Aresti, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 2 Pajac, 22 Lykogiannis, 8 Cigarini, 9 Cerri). All.: Maran 6.5. Arbitro: Maresca di Napoli 5.5. Rete: nel pt 45′ Barella. Angoli: 5-4 per l’Atalanta. Recupero: 1′ e 5′. Ammoniti: Djimsiti, de Roon, Ionita e Dessena per gioco scorretto. Var: 0. Spettatori: 17.709 per un incasso di 221.779,61 euro. ** I GOL ** – 45′ pt: Djimsiti appoggia le braccia su Sau alla sinistra del vertice mancino dell’area, la punizione a giro di Barella sfiora la testa di Pasalic e scavalca Berisha.

ANSA | 02-09-2018 23:25