Serie A: Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni

Atalanta-Cagliari è la partita delle 12.30 della terza giornata di Serie A. I nerazzurri di Gasperini debuttano in casa: in attacco Muriel potrebbe giocare al fianco dell’intoccabile Zapata. Anche Gomez è inamovibile, come Gosens e Hateboer sulle fasce.

Di Francesco in attacco potrebbe affidarsi al tridente Simeone-Joao Pedro-Sottil. A centrocampo Nandez, Marin e Rog. In difesa dal 1′ Godin.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; D. Zapata, Muriel

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

OMNISPORT | 02-10-2020 11:35