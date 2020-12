Serie A, Atalanta - Fiorentina, probabili formazioni

Inizio di campionato molto difficile per la Fiorentina. Nonostante il cambio in panchina, anche Prandelli stenta a portare a casa punti preziosi per evitare di rimanere impantanati in zone calde della classifica. I viola sbarcano a Firenze con soli 9 punti in classifica e un ruolino di marcia, lontano dal franchi, che recita zero vittorie e solo due punti conquistati nelle ultime cinque gare.

I padroni di casa invece, hanno bisogno di punti in campionato per migliorare la propria classifica. Ovvio che la Champions, oltre a dare emozioni, toglie energie, ed è per questo che i bergamaschi in campionato non sono così brillanti come in Europa.

PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.

OMNISPORT | 11-12-2020 13:39