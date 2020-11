Serie A: Atalanta-Inter, le probabili formazioni

Atalanta-Inter è in programma alle 15 di domenica ed è valida per la settima giornata di Serie A. Gasperini deve ripartire dopo la batosta subita con il Liverpool: Pessina e Gomez giocheranno alle spalle di Zapata in attacco, potrebbe trovare spazio il giovane Ruggeri.

Conte spera di recuperare Lukaku in tempo, ma per ora i favoriti sono Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. In difesa si rivede Skriniar. A centrocampo più Brozovic di Gagliardini.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Pessina, Gomez; D. Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez.

OMNISPORT | 07-11-2020 10:07