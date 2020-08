Serie A: Atalanta-Inter, probabili formazioni

Un vero e proprio testa a testa, che potrebbe mettere in palio i punti decisivi per assicurarsi il secondo posto finale in serie A (Lazio permettendo). Avrà luogo nella serata di sabato alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, dove si affronteranno Atalanta e Inter nel derby tra nerazzurre di Lombardia, con un doppio ex anche in panchina (Antonio Conte si dimise da tecnico orobico nel 2010, Gasperini fu allontanato dalla Beneamata l’anno successivo).

Bergamaschi senza Ilicic, tornato in Slovenia per problemi personali. Assente anche Palomino, alle prese con noie fisiche all’adduttore. Dall’altra parte dovrebbe invece essere confermato Brozovic da titolare, nonostante le recenti grane dal punto di vista personale. Lukaku-Lautaro Martinez dovrebbe essere di nuovo la coppia titolare in avanti, Sanchez partirà dalla panchina come anche Eriksen.

Probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Gomez, D.Zapata. ALL.: Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Young; Barella; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte.

OMNISPORT | 01-08-2020 11:26