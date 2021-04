Serie A: Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

Lo scontro Champions tra Atalanta e Juventus è in programma domenica alle 15. Gasperini in attacco è orientato su Zapata sorretto da Malinovskyi, Pasalic e Muriel. In difesa mancherà lo squalificato Romero e ci sarà dal 1′ Djimsiti.

Nella Juve Bonucci a disposizione, ma dovrebbero giocare De Ligt e Chiellini. Ballottaggio Morata-Dyala in attacco per un posto al fianco di Ronaldo, sulle fasce ancora Kulusevski e Chiesa.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

OMNISPORT | 17-04-2021 09:22