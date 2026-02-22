Atalanta-Napoli 2-1 pagelle: la Dea in rimonta condanna Conte ma quante polemiche, decide Samardzic

I top e flop: Pasalic e Samardzic salvano la Dea con due reti in rimonta. Per gli azzurri Hojlund, Beukema sono tra i migliori. VAR decisivo in tre occasioni.

Finisce con lo stadio impazzito di gioia, e con la squadra in festa sotto la curva, una partita per cuori forti e dalle polemiche infinite: l’Atalanta, che fino a inizio ripresa era lì lì per crollare, rimonta e batte il Napoli 2-1, aggancia il Como e torna a rivedere la zona Europa. Escono con rabbia e delusione gli azzurri da una gara che avevano avuto in pugno dopo un gol iniziale di Beukema di testa, un gol giustamente annullato ad Alisson per fuorigioco, un rigore concesso e poi revocato dopo l’intervento del Var – per un fallo su Hojlund a fine primo tempo – ed una rete di Gutierrez ad inizio ripresa, annullata per un dubbio fallo di Hojlund su Hien. Passato il pericolo, la Dea prende d’assedio la porta azzurra, il Napoli fa fatica a ripartire e subisce prima il pari da Pasalic e poi il colpo del ko da Samardzic. Finale rovente ma il risultato non cambia e stasera la Roma potrebbe raggiungere Conte in terza posizione a 50 punti.

Atalanta-Napoli, la chiave tattica

Nel primo tempo sono gli azzurri ad impostare il gioco e a sorprendere gli avversari in contropiede. Il Napoli diventa straripante soprattutto negli uno contro uno con Hojlund che spazia su tutto il fronte per non dare punti di riferimento a Hien e per consentire ai laterali Santos e Vergara di entrare in area.

Nel secondo tempo, invece, è l’Atalanta a prendere in mano le redini del gioco: Palladino alza la pressione offensiva e il baricentro. La Dea pareggia e si impone sul piano del ritmo e nelle ripartenze.

Il Ct Gattuso e Sofia Goggia in tribuna

La super sfida tra Atalanta e Napoli ha anche due spettatori d’eccezione. Sugli spalti della New Balance Arena, infatti, sono stati avvistati anche il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, e l’atleta italiana olimpionica Sofia Goggia, grande tifosa della Dea.

I top e flop dell’Atalanta

Pasalic 7. Segna di testa al 60′ e pareggia i conti grazie ad un cross da calcio d’angolo. Ha completato il maggior numero di contrasti (55) nella partita.

Segna di testa al 60′ e pareggia i conti grazie ad un cross da calcio d’angolo. Ha completato il maggior numero di contrasti (55) nella partita. Samardzic 7. Entra ad inizio ripresa, all’81’ realizza un gol di testa da attaccante puro.

Entra ad inizio ripresa, all’81’ realizza un gol di testa da attaccante puro. Zalewski 6.5. Assist da calcio d’angolo per Pasalic.

Assist da calcio d’angolo per Pasalic. Bernasconi 6.5. Entra al 57′ al posto di Bellanova. Realizza un assist per Samardzic in occasione del 2-1 Atalanta.

Entra al 57′ al posto di Bellanova. Realizza un assist per Samardzic in occasione del 2-1 Atalanta. Scamacca 6. Rivitalizza il reparto offensivo dalla sua entrata in campo dal 57′.

Rivitalizza il reparto offensivo dalla sua entrata in campo dal 57′. Zappacosta 6. Migliora nella seconda metà di gioco quando la Dea alza il baricentro.

Migliora nella seconda metà di gioco quando la Dea alza il baricentro. Hien 5.5. Atterra Hojlund in area e rischia di concedere un calcio di rigore al Napoli al 42′.

Atterra Hojlund in area e rischia di concedere un calcio di rigore al Napoli al 42′. Krstovic 5. Pecca nei duelli, poco determinante in fase offensiva.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic Savic 6. Sufficienza piena, ottimi interventi su soluzioni offensive della Dea. Incolpevole sulle rete subite da Pasalic e Samardzic.

Sufficienza piena, ottimi interventi su soluzioni offensive della Dea. Incolpevole sulle rete subite da Pasalic e Samardzic. Beukema 6.5. Sblocca la gara con un colpo di testa da posizione ravvicinata su cross su calcio piazzato. Non chiude su Pasalic che pareggia con colpo di testa al 60′.

Sblocca la gara con un colpo di testa da posizione ravvicinata su cross su calcio piazzato. Non chiude su Pasalic che pareggia con colpo di testa al 60′. Juan Jesus 6. Abile nella costruzione del gioco dal basso, si impone nei duelli e diventa difficile da superare per Krstovic e poi Scamacca. Quando la Dea alza il ritmo, Conte lo sostituisce essendo già ammonito. Olivera 5.5 (dal 70′).

Abile nella costruzione del gioco dal basso, si impone nei duelli e diventa difficile da superare per Krstovic e poi Scamacca. Quando la Dea alza il ritmo, Conte lo sostituisce essendo già ammonito. Buongiorno 4.5. Perde la stragrande maggioranza dei duelli, impreciso nei lanci lunghi e poco efficace nei contrasti. Si fa anticipare da Samardzic che realizza la rete del 2-1.

Perde la stragrande maggioranza dei duelli, impreciso nei lanci lunghi e poco efficace nei contrasti. Si fa anticipare da Samardzic che realizza la rete del 2-1. Mazzocchi 5.5. Nel secondo tempo soffre le falcate di Zappacosta e le sovrapposizioni di Zalewski. Politano 6 (dal 63′).

Nel secondo tempo soffre le falcate di Zappacosta e le sovrapposizioni di Zalewski. Elmas 6. Gioca una partita di sacrificio intentata al contenimento avversario a centrocampo.

Gioca una partita di sacrificio intentata al contenimento avversario a centrocampo. Lobotka 6.5. Giocate sopraffine sia in fase di interdizione che in fase di costruzione.

Giocate sopraffine sia in fase di interdizione che in fase di costruzione. Gutierrez 6.5. Assist perfetto in occasione del vantaggio partenopeo: con cross da calcio piazzato pesca Beukema che segna di testa. Segna anche una rete ad inizio ripresa, tutto annullato poi per fallo in attacco di Hojlund. Spinazzola 6 (dal 63′).

Assist perfetto in occasione del vantaggio partenopeo: con cross da calcio piazzato pesca Beukema che segna di testa. Segna anche una rete ad inizio ripresa, tutto annullato poi per fallo in attacco di Hojlund. Vergara 6.5. Intuitivo nei passaggi filtranti per i compagni in fase offensiva. Giovane 6 (dal 70′).

Intuitivo nei passaggi filtranti per i compagni in fase offensiva. Santos 6. Segna, ma in fuorigioco, al 22′ su passaggio filtrante di Vergara. Sotto rete, a fine primo tempo, spreca l’opportunità di raddoppiare. Cala nel secondo tempo. Lukaku sv. (dall’85’).

Segna, ma in fuorigioco, al 22′ su passaggio filtrante di Vergara. Sotto rete, a fine primo tempo, spreca l’opportunità di raddoppiare. Cala nel secondo tempo. Hojlund 7. Straripante. Spazia su tutto il fronte con gran energia e qualità nei duelli fisici con Hien. Conquista un calcio di rigore al 42′, poi revocato dal VAR. Realizza anche un assist per Gutierrez, tutto fermo per fallo in attacco.

