Atalanta-Napoli 2-1 pagelle: la Dea in rimonta condanna Conte ma quante polemiche, decide Samardzic

Finisce con lo stadio impazzito di gioia, e con la squadra in festa sotto la curva, una partita per cuori forti e dalle polemiche infinite: l’Atalanta, che fino a inizio ripresa era lì lì per crollare, rimonta e batte il Napoli 2-1, aggancia il Como e torna a rivedere la zona Europa. Escono con rabbia e delusione gli azzurri da una gara che avevano avuto in pugno dopo un gol iniziale di Beukema di testa, un gol giustamente annullato ad Alisson per fuorigioco, un rigore concesso e poi revocato dopo l’intervento del Var – per un fallo su Hojlund a fine primo tempo – ed una rete di Gutierrez ad inizio ripresa, annullata per un dubbio fallo di Hojlund su Hien. Passato il pericolo, la Dea prende d’assedio la porta azzurra, il Napoli fa fatica a ripartire e subisce prima il pari da Pasalic e poi il colpo del ko da Samardzic. Finale rovente ma il risultato non cambia e stasera la Roma potrebbe raggiungere Conte in terza posizione a 50 punti.
Atalanta-Napoli, la chiave tattica
Nel primo tempo sono gli azzurri ad impostare il gioco e a sorprendere gli avversari in contropiede. Il Napoli diventa straripante soprattutto negli uno contro uno con Hojlund che spazia su tutto il fronte per non dare punti di riferimento a Hien e per consentire ai laterali Santos e Vergara di entrare in area.
Nel secondo tempo, invece, è l’Atalanta a prendere in mano le redini del gioco: Palladino alza la pressione offensiva e il baricentro. La Dea pareggia e si impone sul piano del ritmo e nelle ripartenze.
Il Ct Gattuso e Sofia Goggia in tribuna
La super sfida tra Atalanta e Napoli ha anche due spettatori d’eccezione. Sugli spalti della New Balance Arena, infatti, sono stati avvistati anche il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, e l’atleta italiana olimpionica Sofia Goggia, grande tifosa della Dea.
I top e flop dell’Atalanta
- Pasalic 7. Segna di testa al 60′ e pareggia i conti grazie ad un cross da calcio d’angolo. Ha completato il maggior numero di contrasti (55) nella partita.
- Samardzic 7. Entra ad inizio ripresa, all’81’ realizza un gol di testa da attaccante puro.
- Zalewski 6.5. Assist da calcio d’angolo per Pasalic.
- Bernasconi 6.5. Entra al 57′ al posto di Bellanova. Realizza un assist per Samardzic in occasione del 2-1 Atalanta.
- Scamacca 6. Rivitalizza il reparto offensivo dalla sua entrata in campo dal 57′.
- Zappacosta 6. Migliora nella seconda metà di gioco quando la Dea alza il baricentro.
- Hien 5.5. Atterra Hojlund in area e rischia di concedere un calcio di rigore al Napoli al 42′.
- Krstovic 5. Pecca nei duelli, poco determinante in fase offensiva.
Le pagelle del Napoli
- Milinkovic Savic 6. Sufficienza piena, ottimi interventi su soluzioni offensive della Dea. Incolpevole sulle rete subite da Pasalic e Samardzic.
- Beukema 6.5. Sblocca la gara con un colpo di testa da posizione ravvicinata su cross su calcio piazzato. Non chiude su Pasalic che pareggia con colpo di testa al 60′.
- Juan Jesus 6. Abile nella costruzione del gioco dal basso, si impone nei duelli e diventa difficile da superare per Krstovic e poi Scamacca. Quando la Dea alza il ritmo, Conte lo sostituisce essendo già ammonito. Olivera 5.5 (dal 70′).
- Buongiorno 4.5. Perde la stragrande maggioranza dei duelli, impreciso nei lanci lunghi e poco efficace nei contrasti. Si fa anticipare da Samardzic che realizza la rete del 2-1.
- Mazzocchi 5.5. Nel secondo tempo soffre le falcate di Zappacosta e le sovrapposizioni di Zalewski. Politano 6 (dal 63′).
- Elmas 6. Gioca una partita di sacrificio intentata al contenimento avversario a centrocampo.
- Lobotka 6.5. Giocate sopraffine sia in fase di interdizione che in fase di costruzione.
- Gutierrez 6.5. Assist perfetto in occasione del vantaggio partenopeo: con cross da calcio piazzato pesca Beukema che segna di testa. Segna anche una rete ad inizio ripresa, tutto annullato poi per fallo in attacco di Hojlund. Spinazzola 6 (dal 63′).
- Vergara 6.5. Intuitivo nei passaggi filtranti per i compagni in fase offensiva. Giovane 6 (dal 70′).
- Santos 6. Segna, ma in fuorigioco, al 22′ su passaggio filtrante di Vergara. Sotto rete, a fine primo tempo, spreca l’opportunità di raddoppiare. Cala nel secondo tempo. Lukaku sv. (dall’85’).
- Hojlund 7. Straripante. Spazia su tutto il fronte con gran energia e qualità nei duelli fisici con Hien. Conquista un calcio di rigore al 42′, poi revocato dal VAR. Realizza anche un assist per Gutierrez, tutto fermo per fallo in attacco.