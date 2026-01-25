Atalanta-Parma 4-0, pagelle: Scamacca e Raspadori, chi si rivede. La Dea riprende la rincorsa, i ducali ci credono solo per 13 minuti

Scamacca torna a segnare in Serie A dopo un mese e mezzo, bene l'esordio di Raspadori con una rete che chiude la gara. Carnesecchi insuperabile

Scamacca, De Roon, Raspadori, Krstovic: il ciclone Atalanta nasce, cresce e devasta a forza quattro. Il Parma di Cuesta dura solo tredici minuti – fase in cui comanda e sfiora anche il gol – ma poi crolla alla prima difficoltà e si spegne per il resto della gara. Tutto facile per l’Atalanta alla New Balance Arena: la Dea vince per 4-0 e riprende la rincorsa verso la zona Europa. Il gol su rigore di Scamacca – prima del quarto d’ora – ha il potere di togliere certezze agli ospiti e di rilanciare l’Atalanta che blinda il successo già al 24′, con una rete di De Roon. Buone notizie anche dal neo-acquisto Raspadori, schierato dal 1′ da Palladino. L’ex Napoli è tornato a giocare insieme a Scamacca, suo compagno ai tempi del Sassuolo, a distanza di 1344 giorni dall’ultima volta. Per la precisione dal match disputato il 22 maggio 2022, in Sassuolo-Milan 0-3. Ed è stato proprio lui a mettere la parola fine sulla gara al 73′ su assist di Krstovic. Solo al 92′ arriva la quarta rete per la Dea con Krstovic. Con questo risultato i bergamaschi salgono al 7° posto a 35 punti (-4 dalla Juve momentaneamente), mentre il Parma resta fermo a quota 23 al 14° posto.

Atalanta-Parma, la chiave tattica

La Dea gioca altissima con una linea difensiva quasi a 50 metri dalla porta in fase di costruzione di gioco. Inoltre, gli uomini di Palladino – oltre a dimostrarsi ben compatti tra reparti in entrambe le fasi di gioco – portano quasi quattro uomini a pressare alto i portatori di palla avversari. I toscani, invece, nonostante la superiorità a centrocampo, non riescono a rendersi particolarmente decisivi in fase di costruzione di gioco e in fase realizzativa.

Raspadori decisivo alla prima da titolare

E’ il 12′ di gioco quando Giacomo Raspadori – alla prima da titolare con l’Atalanta – con una finta da posizione defilata dal limite dell’area riesce ad anticipare Keita – in marcatura su di lui – e a far recapitare il pallone tra i piedi di Zalewski, atterrato un secondo dopo in area da Britschgi. Per l’ex attaccante del Napoli, nonostante qualche sfida di troppo persa, il debutto con la maglia nerazzurra si rivela più che positivo con anche la rete del 3-0 segnata al 72′.

I top e flop dell’Atalanta

Krstovic 7.5. Lanciato in corsa in area – da posizione defilata – serve un assist perfetto sotto rete a Raspadori in occasione del 3-0. Segna la rete del 4-0 al 92′.

Lanciato in corsa in area – da posizione defilata – serve un assist perfetto sotto rete a Raspadori in occasione del 3-0. Segna la rete del 4-0 al 92′. Raspadori 7 . Segna al 72′ la rete del 3-0 facendosi trovare tutto solo sotto rete. Abile in fase offensiva a creare pericoli in area.

. Segna al 72′ la rete del 3-0 facendosi trovare tutto solo sotto rete. Abile in fase offensiva a creare pericoli in area. Scamacca 7. Sblocca la gara con un calcio di rigore al 13′. Ritrova la rete in campionato dopo quasi un mese e mezzo.

Sblocca la gara con un calcio di rigore al 13′. Ritrova la rete in campionato dopo quasi un mese e mezzo. De Roon 7. Abile nel farsi trovare libero sulla trequarti, al 25′ raddoppio con un destro di prima intenzione su assist di De Ketelaere.

Abile nel farsi trovare libero sulla trequarti, al 25′ raddoppio con un destro di prima intenzione su assist di De Ketelaere. De Ketelaere 7. Assist per De Roon, decisivo nelle giocate in fase offensiva.

Assist per De Roon, decisivo nelle giocate in fase offensiva. Carnesecchi 7. A tu per tu con Pellegrino devìa con il piede di richiamo un pallone destinato ad entrare in rete.

A tu per tu con Pellegrino devìa con il piede di richiamo un pallone destinato ad entrare in rete. Scalvini 6.5. Gioca altissimo portando la linea difensiva quasi sul centrocampo in fase di costruzione di gioco.

I top e flop del Parma

Keita 5.5. Arriva in ritardo su Raspadori al 12′ quando l’attaccante della Dea riesce a servire dal limite dell’area il passaggio a Zalewski che poi porta al rigore.

Arriva in ritardo su Raspadori al 12′ quando l’attaccante della Dea riesce a servire dal limite dell’area il passaggio a Zalewski che poi porta al rigore. Pellegrino 5.5. Fallisce una ghiotta occasione al 69′ quando sotto rete – a tu per tu con Carnesecchi – calcia di sinistro ma non riesce ad angolare in modo particolare il tiro.

Fallisce una ghiotta occasione al 69′ quando sotto rete – a tu per tu con Carnesecchi – calcia di sinistro ma non riesce ad angolare in modo particolare il tiro. Oristanio 5. Entra nel secondo tempo ma crea più confusione che altro, impreciso nelle conclusioni verso la porta.

Entra nel secondo tempo ma crea più confusione che altro, impreciso nelle conclusioni verso la porta. Britschgi 4.5 Atterra in area Zalewski concedendo un rigore alla Dea. In occasione del raddoppio dell’Atalanta va a vuoto in marcatura non coprendo su De Roon dal limite dell’area.

