Serie A: Atalanta-Sampdoria 0-1

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6.5, Toloi 6, Palomino 6, Masiello sv (24′ pt Mancini 6), Hateboer 6, de Roon 6.5, Freuler 6, Castagne 6, Gomez 5.5, Pasalic 6 (12′ st Ilicic 6.5), Zapata 6 (21′ st Barrow 6). (1 Berisha, 31 Rossi, 19 Djimsiti, 8 Gosens, 53 Ali Adnan, 4 Valzania, 22 Pessina, 24 Rigoni, 20 Tumminello).

All.: Gasperini 6. SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 6.5, Bereszynski 6, Tonelli 6.5, Andersen 6, Murru 6.5, Praet 5.5, Ekdal 6, Linetty 6 (39′ st Barreto sv), Caprari 5.5 (15′ st Ramirez 7), Quagliarella 5.5, Defrel 6 (41′ st Kownacki sv). (33 Rafael, 72 Belec, 15 Colley, 25 Ferrari, 7 Sala, 22 Tavares, 95 Rolando, 4 Vieira, 14 Jankto). All.: Giampaolo 6.5. Arbitro: Irrati di Pistoia 7. Rete: nel st 31′ Tonelli. Angoli: 9-4 per l’Atalanta.

Recupero: 1′ e 4′. Ammoniti: Andersen, de Roon, Praet, Ilicic, Bereszynski per gioco falloso, Linetty per comportamento non regolamentare. Spettatori: 19.164 di cui 3.615 paganti e 15.549 abbonati. Incasso 56.167 euro, quota abbonati 193.481,41 euro.

** I GOL: – 31′ st: angolo da sinistra di Ramirez pennellato per la testa di Tonelli che schiaccia in rete alla destra di Gollini

ANSA | 07-10-2018 22:22