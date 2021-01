Serie A, Atalanta-Sassuolo: le probabili formazioni

Si prospetta una sfida ad alto contenuto spettacolare al Gewiss Stadium, dove Atalanta e Sassuolo inaugueranno alle ore 15 il proprio 2021.

Di fronte una realtà ormai consolidata del calcio italiano con la rivelazione del campionato, in piena zona Europa e avanti di quattro punti rispetto ai rivali di giornata che hanno una partita da recuperare.

Nell’Atalanta ballottaggio Ilicic-Muriel in un attacco ormai orfano in via definitiva del Papu Gomez. Tra gli ospiti dubbi sulla trequarti per De Zerbi che potrebbe preferire Traorè a Djuricic.

Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

OMNISPORT | 02-01-2021 11:10