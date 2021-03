Serie A, Atalanta-Spezia: probabili formazioni

Atalanta-Spezia si giocherà questa sera alle 20:45. Dopo quattro vittorie consecutive, i bergamaschi hanno sbattuto contro la capolista Inter nell’ultimo turno mentre dalle parti di La Spezia è suonato l’allarme visto che la vittoria manca ormai da quattro gare con appena due punti raccolti.

Per la gara contro lo Spezia, Gasperini dovrà fare a meno ancora dei lungodegenti Hateboer e Sutalo, ma ci sarà Zapata uscito acciaccato dalla gara persa contro l’Inter. Nonostante il delicato match di Champions League contro il Real Madrid, l’allenatore orobico non dovrebbe fare turnover – almeno inizialmente- mettendo in campo il miglior undici possibile.

Diversa e sicuramente più complicata la situazione tra i liguri: nello Spezia infatti, mister Italiano farà a meno di Agoume, Capradossi, Ramos, Mattiello, Sala, Saponara, Krapikas e Provedel.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

Spezia (4-3-3): Zoet; Vignali, Terzi, Ismajli, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano

OMNISPORT | 12-03-2021 10:37