Serie A Athora 2025/2026, festa Roma e Napoli outsider con Inter e Juventus sorprese a metà: verdetti dell'ultima giornata

Cerimonia e festeggiamenti al Tre Fontane per la Roma che raggiunge l'obiettivo del titolo, soddisfazione parziale per le rivali. La riflessione di Federica Cappelletti

Le premesse erano diverse, possiamo affermarlo in questo day after che, per il movimento, è la dimostrazione che nulla è come pare cercando di comprendere come e perché la Juventus abbia mancato questo Scudetto, l’Inter non abbia confermato l’aggressività che si riteneva plausibile e la Roma abbia preso il largo. E’ la bellezza di questo campionato che nulla possiede di prevedibile, ovvio ma conquista sempre più attenzione restituendo evidenza al movimento calcistico femminile. L’ultima giornata, la 22esima, si è chiusa con qualche notizia e suggerimento in più.

Festa Roma, vittorie dell’ultima giornata

Vittorie per Juventus, Fiorentina e Ternana, pareggio tra Napoli e Sassuolo. Il campionato appena terminato ha visto la Roma conquistare il terzo scudetto della sua storia, con l’Inter e la Juventus al secondo e terzo posto e qualificate alla prossima Women’s Champions League; in chiave salvezza, invece, a retrocedere è stato il Genoa, al termine della stagione d’esordio nel massimo campionato.

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Il sabato è stato l’apoteosi di questa Roma che non ha brillato in Europa, ma ha saputo prendersi il tiolo con merito e attenzione. Molta caparbietà e determinazione e indubbia qualità tecnica, in una stagione in cui si era partiti con la superiorità che si supponeva inarrivabile della Juventus. Le giallorosse hanno vinto e festeggiato lo Scudetto della Roma, avvenuta al Tre Fontane con il 2-0 sul Genoa, retrocessa. Sfida decisa dalla doppietta di Dragoni, prima dell’abbraccio dei tifosi.

Inter ko e gli altri verdetti, Juve compresa

Nel momento in cui la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti, e l’amministratore delegato di Athora Italia, Jozef Bala, hanno consegnato alla capitana Giugliano il trofeo, è incominciata davvero la festa. Il trionfo romano verrà rimarcato anche nella “Athora Game On – All Stars Night”: in programma nella serata di oggi, lunedì 18 maggio, l’evento celebrerà la stagione.

Nell’altro anticipo, il Como Women espugna invece l’Arena Civica di Milano, rifilando un secco 3-0 all’Inter con la doppietta di Nischler e il gol di una Bernardi da MVP.

Soddisfazione Rossettini

Altra nota di merito va al nuovo allenatore della Roma, Luca Rossettini, alla sua prima esperienza nel calcio femminile dopo aver lavorato soltanto nelle giovanili (maschili) del Padova: questo tricolore è merito anche suo. “Ce lo siamo guadagnato partita dopo partita – ha dichiarato il tecnico al sito ufficiale del club –. Anche nelle delusioni la squadra ha sempre avuto la forza di trovare energie per rialzarsi. Non era facile dopo due finali perse a inizio stagione, in Women’s Cup e poi a gennaio in Supercoppa”. Il lavoro di gruppo, e di testa, ha giovato anche alle individualità come Giulia Dragoni o Manuela Giugliano. Ciò che ha dato alla Roma è stata la mentalità, la continuità sicuramente e anche il focus sul campionato, aspetto innegabile.

Deluse Inter e Juventus, con le dovute differenze

Le sopra citate Inter e Juventus, arrivate rispettivamente seconda e terza, qualificate per l’Europa della Champions ma stupite dalla determinazione romanista dovrebbero essere appagate a metà.

Le bianconere si consolano con il record di presenze di Barbara Bonansea che, in quest’anno non facile, è la conferma di un riferimento saldo dopo i saluti a Cristiana Girelli. Forse cambierà molto, forse qualcosa ma il passaggio si è rivelato delicato, nonostante fosse stato in qualche modo annunciato, percepito l’addio alla giocatrice simbolo della squadra.

Leggermente differente la valutazione per le nerazzurre che confermano un secondo posto che poteva essere, a inizio stagione, addirittura migliorato negli obiettivo iniziali: Tessa Wullaert superlativa e sempre decisiva (capocannoniere della stagione con 14 reti) non ha mai sfigurato, sia chiaro. Ma lo Scudetto è rimandato.

La classifica definitiva della Serie A Athora

Roma 55 punti Inter 44 punti Juventus 39 punti Fiorentina 36 punti Lazio 33 punti Milan 32 punti Napoli 32 punti Como 30 punti Sassuolo 18 punti Ternana 17 punti Parma 16 punti Genoa 10 punti

I risultati dell’ultima giornata