Serie A, Benevento - Genoa: probabili formazioni

Appuntamento importante quello di domenica pomeriggio tra “stregoni” e grifone”: in palio tre punti salvezza davvero importanti per entrambe le formazioni desiderose di tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Il Benevento non vince da un mese: dalla sfida del 22 novembre in casa della Fiorentina dove ha conquistato i tre punti grazie alla rete di Improta. Da quella gara però, solo pareggi e sconfitte, nonostante il buon pari contro la Lazio all’ultima giornata, i giallorossi hanno conquistato tre punti nelle ultime quattro partite. Il Genoa non sta sicuramente benissimo. Anche i rossoblu vengono da un importante pareggio contro il Milan nell’ultima giornata di Serie A, ma la squadra di Maran non riesce a vincere in campionato: in 12 partite giocate ha racimolato solo una vittoria alla prima giornata contro il Crotone per 4-1.

L’allenatore dei campani dovrebbe riproporre il solito modulo ad albero di natale, il 4-3-2-1 dovendo fare a meno di Shiattarella squalificato. Maran dovrebbe riproporre lo stesso identico 11 che ha fermato il Milan con la conferma di Destro titolare.

PROBABILI FORMAZIONI:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Dabo, Ionita; Caprari, Iago Falque; Lapadula. All. Inzaghi

Genoa (4-4-2): Perin; Masiello, Bani, Goldaniga, Pellegrini; Ghiglione, Sturaro, Lerager, Pjaca; Scamacca, Destro. All. Maran

OMNISPORT | 18-12-2020 14:43