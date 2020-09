Serie A: Benevento-Inter, probabili formazioni

Benevento e Inter si affrontano mercoledì alle 18 per il recupero della prima giornata di campionato. Conte ritrova De Vrij dal primo minuto, con lui Kolarov e uno tra D’Ambrosio e Skriniar. Sulle fasce Hakimi e Young subito dal 1′, probabile esordio da titolare per Vidal al centro. Sensi sulla trequarti dietro a Sanchez e Lukaku.

Filippo Inzaghi dovrebbe cambiare poco dopo la vittoria in rimonta contro la Samp. Maggio potrebbe partire titolare, in avanti Moncini sostenuto da Insigne e Sau, in vantaggio su Caprari.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Sau; Moncini. ALL.: F.Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; R.Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte.

OMNISPORT | 30-09-2020 08:07