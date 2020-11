Serie A: Benevento-Juventus, probabili formazioni

Il Benevento vuole dare continuità alla vittoria nella scorsa giornata contro la Fiorentina, ma per i sanniti servirà l’impresa per avere la meglio su Cristiano Ronaldo e compagni.

Nel match di sabato alle 18, Filippo Inzaghi (un ex di lusso, che con la maglia bianconera ha disputato quattro stagioni da calciatore) non potrà ancora contare su Iago Falque ma si affiderà al solito 4-3-2-1 con Lapadula sostenuto da Ionita e Caprari. Dall’altra parte la Juventus resterà fedele al 4-4-2, con Cristiano Ronaldo e Morata pronti a pungere e Dybala in panchina.

Benevento-Juventus, probabili formazioni:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. Allenatore: F.Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

