Serie A, Bologna-Atalanta: probabili formazioni

Al Dall’Ara, alle ore 20.45, questa sera andrà in scena Bologna-Atalanta, gara valida per il 14° turno di campionato di serie A.

I rossoblu tornano in casa dopo i 5 gol rimediati nella gara con la Roma. Dopo quella debacle, il Bologna è ripartito, collezionando due pareggi nelle ultime due partite esterne contro Spal e Torino. La vittoria manca però agli emiliani da 4 turni di campionato, in cui sono arrivate 2 sconfitte e come detto 2 pareggi. Nell’ultimo turno di campionato invece l’Atalanta ha sfoggiato quella che forse è stata la sua miglior prestazione stagionale, travolgendo 4-1 la Roma al Gewiss Stadium. Il largo successo maturato domenica scorsa ha ridato certamente entusiasmo agli ospiti. Archiviata la pratica qualificazione agli ottavi di finale, la Dea ha collezionato 3 ottimi risultati nelle ultime 3 giornate: due grandi vittorie contro Fiorentina e Roma, oltre ad un prezioso pareggio con la Juventus a Torino.

Mihajlovic dovrà fare ancora una volta i conti con diverse assenze. Il tecnico serbo dovrà infatti aspettare il 2021 per poter riavere a disposizione Skorupski, Ravaglia, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Santander e Hickey, con quest’ultimo ancora positivo al coronavirus. L’unico che recupera almeno per la panchina è orsolini che potrebbe entrare a gara iniziata.

Minori le assenze per Gasperini, che non ha avrà a disposizione Ruggeri, Caldara e Pasalic contro il Bologna. L’Atalanta dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha battuto la Roma nell’ultimo turno di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI:

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata. All. Gasperini

OMNISPORT | 23-12-2020 10:23