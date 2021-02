Serie A, Bologna-Benevento: le probabili formazioni

La 22a giornata di Serie A si apre con la sfida odierna Bologna-Benevento. Un confronto molto atteso, tra due allenatori (Mihajlovic e Inzaghi) di grande temperamento e dalle idee ben chiare.

Nessun pareggio nelle tre sfide di Serie A tra Bologna e Benevento: dopo i due successi rossoblù nella stagione 2017/18, è arrivata la vittoria per la squadra campana nella gara d’andata di questo campionato.

Il Benevento non vince da cinque partite di campionato (2N, 3P): per i campani si tratta della seconda striscia più lunga nella competizione senza successi, dopo le prime 18 gare in assoluto in Serie A nel 2017.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F.Inzaghi

