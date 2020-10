Serie A: Bologna-Cagliari, probabili formazioni

Bologna e Cagliari in campo sabato sera per la sesta giornata di campionato. Mihajlovic, orfano di Santanter fino al 2021, schiera in attacco Palacio sostenuto da Orsolini, Soriano e Barrow. Godin titolare nel Cagliari, a centrocampo ci sono Marin e Rog. Unica punta Simeone con Nandez, Joao Pedro e Sottil alle sue spalle.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

OMNISPORT | 30-10-2020 11:51