Bologna, ecco i primi tre punti: Orsolini ridimensiona il Como e manda un messaggio a Gattuso

I rossoblù di Italiano superano di misura il Como in casa e rialzano la testa dopo il ko all'esordio con la Roma: decisivo il gol confezionato da Castro e Orsolini

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo il ko all’esordio contro la Roma, il Bologna di Vincenzo Italiano rialza la testa e supera il Como grazie a una prodezza del solito Orsolini nella ripresa. Messaggio chiaro (con “bussatina”) a Rino Gattuso del numero sette dei rossoblù.

Bologna, buona la… seconda

Il Como di Cesc Fabregas cade al Dall’Ara contro il Bologna e conoscere la prima sconfitta stagionale che ridimensiona Nico Paz e compagni dopo il convincente successo contro la Lazio all’esordio. A decidere la gara la giocata della premiata coppia Castro-Orsolini, con l’argentino a inventare e il capitano a non lasciare scampo a Butez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Orsolini ancora decisivo

L’assenza di Ciro Immobile, fermato dopo 30’ contro la Roma, non si fa sentire e il Bologna si prende i primi tre punti della propria stagione. Bella prova dell’undici di Italiano, praticamente perfetto nel non concedere il fianco al talento del Como e a punire al momento opportuno con Castro che, appena prima del quarto d’ora della ripresa, difende con il fisico un lancio lungo sulla sinistra e mette al limite per la botta di prima di Orsolini, che insacca e decide il match con la complicità di una deviazione.

Messaggio a Gattuso

Di fatto, la gara si chiude qui con gli ospiti che non riescono a rialzare la testa e sono costretti anche a fare i conti con l’infortunio al 27’ del primo tempo di Van Der Brempt. La sosta può dare una mano al difensore comasco e a Fabregas per riorganizzare le idee e ripartire già il 15 settembre quando al Sinigaglia arriverà il Genoa di Vieira. Al Bologna toccherà, invece, la traversa di San Siro con il Milan ieri vittorioso a Lecce, ma proprio durante la sosta, Orsolini spera di poter dare il proprio contributo anche alla Nazionale. Anche oggi, dopo la rete ormai classica bussatina alla telecamera. Gattuso è avvisato…