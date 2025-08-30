Bologna, ecco i primi tre punti: Orsolini ridimensiona il Como e manda un messaggio a Gattuso

Dopo il ko all’esordio contro la Roma, il Bologna di Vincenzo Italiano rialza la testa e supera il Como grazie a una prodezza del solito Orsolini nella ripresa. Messaggio chiaro (con “bussatina”) a Rino Gattuso del numero sette dei rossoblù.
Bologna, buona la… seconda
Il Como di Cesc Fabregas cade al Dall’Ara contro il Bologna e conoscere la prima sconfitta stagionale che ridimensiona Nico Paz e compagni dopo il convincente successo contro la Lazio all’esordio. A decidere la gara la giocata della premiata coppia Castro-Orsolini, con l’argentino a inventare e il capitano a non lasciare scampo a Butez.
Orsolini ancora decisivo
L’assenza di Ciro Immobile, fermato dopo 30’ contro la Roma, non si fa sentire e il Bologna si prende i primi tre punti della propria stagione. Bella prova dell’undici di Italiano, praticamente perfetto nel non concedere il fianco al talento del Como e a punire al momento opportuno con Castro che, appena prima del quarto d’ora della ripresa, difende con il fisico un lancio lungo sulla sinistra e mette al limite per la botta di prima di Orsolini, che insacca e decide il match con la complicità di una deviazione.
Messaggio a Gattuso
Di fatto, la gara si chiude qui con gli ospiti che non riescono a rialzare la testa e sono costretti anche a fare i conti con l’infortunio al 27’ del primo tempo di Van Der Brempt. La sosta può dare una mano al difensore comasco e a Fabregas per riorganizzare le idee e ripartire già il 15 settembre quando al Sinigaglia arriverà il Genoa di Vieira. Al Bologna toccherà, invece, la traversa di San Siro con il Milan ieri vittorioso a Lecce, ma proprio durante la sosta, Orsolini spera di poter dare il proprio contributo anche alla Nazionale. Anche oggi, dopo la rete ormai classica bussatina alla telecamera. Gattuso è avvisato…