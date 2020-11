Serie A: Bologna-Crotone, probabili formazioni

Derby rossoblù al “Dall’Ara” per la nona giornata. Alle ore 15 di domenica il Bologna di Sinisa Mihajlovic affronta il Crotone, ultimo della classe e unica formazione della Serie A ancora a secco di vittorie.

Sfida quindi delicata per i calabresi e per il loro allenatore Giovanni Stroppa, che si giocherà molto sul campo in cui conquistò il primo punto da allenatore in A, nel 2012 alla guida del Pescara.

Gli emiliani vogliono dare continuità alla vittoria sul campo della Sampdoria e riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dello Spezia.

Mihajlovic conferma Poli, Stroppa cerca il colpaccio con la formazione tipo.

Bologna-Crotone, probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Cigarini, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.



OMNISPORT | 28-11-2020 11:36