Serie A: Bologna-Inter 0-3

A Bologna, Inter batte Bologna 3-0 (0-0). Bologna (3-5-2): Skorupski 5.5, De Maio 5 (27′ st Orsolini sv), Danilo 5, Helander 5.5, Mattiello 5, Poli 6 (30′ st Okwonkwo sv), Pulgar 5, Dzemaili 5, Dijks 6, Falcinelli 5 (34′ st Destro sv), Santander 5.5. (29 Santurro, 99 Pirana, 3 Gonzalez, 33 Calabresi, 15 Mbaye, 19 Valencia, 8 Nagy, 32 Svanberg, 11 Krejcì). All.: Inzaghi 5. Inter (4-2-3-1): Handanovic 6, D’Ambrosio 6 (41′ st Vrsaljko sv), Skriniar 6, De Vrij 6, Asamoah 6, Brozovic 6, Gagliardini 6, Politano 6.5, Nainggolan 7 (32′ st Vecino 6), Perisic 6.5, Keita 5.5 (34′ st Candreva 6.5).

(27 Padelli, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 10 Martinez). All.: Spalletti 6.5.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6. Reti: nel st al 21′ Nainggolan, al 37′ Candreva, al 40′ Perisic. Angoli: 7-3 per Inter.

Recupero: 1′ e 4′. Ammoniti: Gagliardini per gioco scorretto; Dzemaili per proteste. Var: 0 Spettatori: 26.082 per un incasso di 659.905 euro. ** I GOL – 21′ st: inserimento centrale di Nainggolan, che scarica palla al limite a Politano. L’esterno vede il movimento del compagno nel cuore dell’area e lo serve di esterno sinistro. Poli e Danilo si perdono il belga, che nel cuore dell’area controlla e conclude di destro e batte Skorupski all’angolino basso alla destra del portiere. – 37′ st: Perisic scappa in contropiede e dalla fascia sinistra serve in area Candreva con un cross basso. L’esterno destro taglia in area di rigore e di piatto destro anticipa Skorupski. – 40′ st: Il Bologna si sbilancia, Mattiello dimentica Perisic in area di rigore, che dal vertice basso sinistro rientra e con un tiro a giro sigla il 3-0 sul secondo palo.

ANSA | 01-09-2018 23:04