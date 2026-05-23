Bologna-Inter 3-3 pagelle: Pio da 10 e Diouf tolgono l'ultimo sfizio a Italiano contro i campioni in vacanza

I top e flop: Rowe, Bernardeschi, Pobega e Miranda fanno l'ultimo regalo a Italiano. I nerazzurri non demordono e rispondono con Dimarco, Pio Esposito e Diouf.

La festa la stava facendo solo il Bologna. Nell’ultima di campionato l’Inter è apparsa in vacanza: svagati, con molte seconde linee in campo, i campioni d’Italia si concedono una vacanza indolore ma riescono ad evitare il ko rovinando la giornata di Vincenzo Italiano nel probabile giorno del suo addio ai rossoblù. Ci teneva a chiudere in bellezza, il tecnico rossoblù. Dopo due stagioni alla guida del Bologna, una Coppa Italia vinta e un campionato con alti e bassi con un ottavo posto che lascia un po’ l’amaro in bocca e che vede i rossoblù fuori dall’Europa.

Italiano si prepara all’addio al Bologna

Voleva concludere con una vittoria la sua possibile ultima partita al Bologna ma così non è stato per Vincenzo Italiano. Apre la gara una punizione magistrale di Dimarco che con un sinistro a giro insacca sul primo palo sotto la traversa ma l’animo rossoblù non molla: le occasioni sotto rete aumentano fino al pareggio immediato di Bernardeschi e la rete di Pobega – con un tiro al volo dal limite dell’area – per il momentaneo 2-1, complice una deviazione in autorete di Lautaro. Ad inizio ripresa gli emiliani raggiungono anche la terza rete della gara grazie ad una sovrapposizione tra Miranda e Rowe e un autorete di Zielinski su un cross basso dello spagnolo.

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L’Inter accorcia le distanze: Diouf colpisce un palo e favorisce Pio Esposito che con un tap-in realizza il 3-2 e raggiunge quota dieci reti in campionato. Sembrava tutto chiuso quando all’86’ arrivato il 3-3 di Diouf che evita il ko all’Inter e beffa Italiano, che sognava un addio glorioso viste le indiscrezioni di mercato che lo vedono al Napoli come successore di Conte. Per l’Inter, invece, la Serie A si chiude con un primato da 87 punti con 27 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Il Bologna chiude ottavo a quota 56.

Bologna-Inter, la chiave tattica

Bologna in campo con il 4-3-3 e con Italiano che lancia Rowe dal 1′. I nerazzurri, invece, disposti con il solito 3-5-2, lanciano in avanti Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez che ha scelto di evitare il riposo pre-Mondiale pur di essere in campo con la squadra. Ad inizio ripresa è il fronte sinistro d’attacco del Bologna, con Rowe, a fare la differenza nelle ripartenze e falcate lungo la fascia: Diouf e Bisseck, infatti, vengono messi in difficoltà dalla velocità dell’esterno inglese che spazia su tutto il fronte e porta i rossoblù sul punteggio del 3-1.

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Di Vaio parla del possibile addio di Italiano

Al Dall’Ara per l’ultimo atto di stagione, Vincenzo Italiano si presenta con serenità e voglia di concludere il nel migliore dei modi, nonostante l’ottavo posto in campionato. Per il tecnico degli emiliani potrebbe però essere giunto il momento dell’ultima partita alla guida del club dopo due stagioni in rossoblù (43% di vittorie in 106 partite disputate). Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Italiano è stato fortemente accostato al Napoli come possibile successore di Antonio Conte.

Ma, sebbene Italiano sia un pallino storico di ADL, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha chiarito a DAZN sul possibile futuro del tecnico: “Lo abbiamo già detto più volte, la volontà del club è andare avanti con lui. Ne parleremo a bocce ferme in settimana, sperando di trovare una soluzione per andare avanti insieme”.

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I top e flop del Bologna

Bernardeschi 7. Pareggia i conti grazie ad un rimpallo in area: di sinistro al volo conclude rasoterra sul primo palo e batte Martinez.

Pareggia i conti grazie ad un rimpallo in area: di sinistro al volo conclude rasoterra sul primo palo e batte Martinez. Pobega 7. Raddoppia grazie ad un tiro al volo dal limite dell’area, ribattuto in rete da Lautaro.

Raddoppia grazie ad un tiro al volo dal limite dell’area, ribattuto in rete da Lautaro. Rowe 7. La velocità di passo mette in difficoltà Diouf e Bisseck ad inzio ripresa.

La velocità di passo mette in difficoltà Diouf e Bisseck ad inzio ripresa. Miranda 6.5. Da un suo cross nasce l’autorete di Zielinski in occasione del 3-1 Bologna.

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Le pagelle dell’Inter

Martinez 5.5. Gioca bene con i piedi in fase di costruzione dal basso, due reti subite nel primo tempo su cui può poco o nulla.

Gioca bene con i piedi in fase di costruzione dal basso, due reti subite nel primo tempo su cui può poco o nulla. Bisseck 5.5. Qualche buon intervento in avvio di gara. Cala ad inizio ripresa e non segue adeguatamente Rowe in occasione del 3-1 al 47′.

Qualche buon intervento in avvio di gara. Cala ad inizio ripresa e non segue adeguatamente Rowe in occasione del 3-1 al 47′. De Vrij 5.5. Fornisce un assist involontario a Berardeschi in occasione del pareggio degli emiliani

Fornisce un assist involontario a Berardeschi in occasione del pareggio degli emiliani Augusto 6. Crea alcune occasioni pericolose sulla sinistra ma senza mai essere decisivo.

Crea alcune occasioni pericolose sulla sinistra ma senza mai essere decisivo. Diouf 7. Commette un errore ad inizio ripresa sul fronte destro, in occasione del 3-1 rossoblù. Colpisce un palo al 62′ da cui arriva poi la rete del 3-2 con il tap-in di Esposito. Fa 3-3 con un destro potente sul primo palo in contropiede.

Commette un errore ad inizio ripresa sul fronte destro, in occasione del 3-1 rossoblù. Colpisce un palo al 62′ da cui arriva poi la rete del 3-2 con il tap-in di Esposito. Fa 3-3 con un destro potente sul primo palo in contropiede. Sucic 5.5. Cala nel secondo tempo in fase di impostazione.

Cala nel secondo tempo in fase di impostazione. Zielinski 5. Autorete al 47′. In scivolata spinge alle spalle di Martinez un cross rasoterra del Bologna.

Autorete al 47′. In scivolata spinge alle spalle di Martinez un cross rasoterra del Bologna. Barella 5.5. Prestazione con il freno a mano tirato, ma nei duelli resta duro da superare. Mkhitaryan 6 (dal 53′).

Prestazione con il freno a mano tirato, ma nei duelli resta duro da superare. Dimarco 7. Sblocca il punteggio con una punizione magistrale di sinistro. Luis Henrique 6 (dal 53′).

Sblocca il punteggio con una punizione magistrale di sinistro. Esposito 6.5. Si esalta nei contropiede dove guadagna metri in avanti nelle falcate in profondità. Trova la rete del 3-2 al 62′ con un tap-in. Decima rete in campionato.

Si esalta nei contropiede dove guadagna metri in avanti nelle falcate in profondità. Trova la rete del 3-2 al 62′ con un tap-in. Decima rete in campionato. Lautaro 5.5. Devìa in autorete un tiro di Pobega dal limite dell’area. Chiude il campionato con 17 reti e 30 presenze. Bonny 5.5. (dal 53′).

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