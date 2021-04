Serie A: Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna e Inter scendono in campo nel posticipo delle 20.45 della 29esima giornata di campionato. Mihajlovic senza Palacio squalificato: in attacco giocherà Barrow supportato da Skov Olsen, Soriano e Sansone, ancora panchina per Orsolini. Ravaglia in porta per Skorupski bloccato dal Covid.

Conte ritrova Handanovic e De Vrij dopo il Covid: il portiere sarà regolarmente in campo, il difensore olandese potrebbe invece partire dalla panchina, c’è Ranocchia. Ballottaggio Gagliardini-Eriksen per il centrocampo, giocano invece Barella e Brozovic. In attacco Lukaku con Lautaro Martinez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

OMNISPORT | 02-04-2021 10:03