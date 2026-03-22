Bologna-Lazio 0-2 pagelle: Taylor, è nata una stella. Orsolini da incubo, Motta si riscatta con una prodezza

I top e flop: Taylor è il migliore in campo. Il centrocampista 23enne olandese segna una doppietta che stende i rossoblu. Disastro Orsolini che sbaglia il rigore.

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Da una parte l’incubo Orsolini, ancora deludente con un errore dal dischetto ed a secco da oltre due mesi, dall’altra la nascita di una stella: Kenneth Taylor. La Lazio fa 2-0 fuori casa e batte un Bologna al Dall’Ara mai realmente in giornata, ad eccezione della traversa di Moro nel primo tempo. Gira tutto storto agli uomini di Italiano che sebbene conquistino un calcio di rigore con Castro, poco dopo falliscono l’occasione di portarsi in vantaggio con Orsolini che cicca dagli undici metri a causa di una prodezza di Motta. Si svegliano i biancocelesti che negli 20 ultimi minuti chiudono la gara con la doppietta di Taylor.

Il 23enne olandese, da gennaio con la Lazio, si trasforma nell’uomo in più e diventa protagonista assoluto trasformandosi in attaccante puro: prima sfrutta un tiro di Dia rimpallato per l’1-0, poi raddoppia grazie ad un inserimento in profondità in contropiede che lo lancia a tu per tu con Ravaglia, scartato e poi battuto da un diagonale rasoterra da posizione defilata. La Lazio supera il Bologna, sale all’8° posto in classifica a quota 43 punti. Gli emiliani scendono in 9a posizione a quota 42.

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Bologna-Lazio, la chiave tattica

I biancocelesti dominano dei duelli a centrocampo, agevolati dalla maggiore densità del reparto con Taylor e Dele Bashiru in funzione sia di mezze ali ed al tempo stesso di incontristi. Gli emiliani provano ad allargare il gioco ma sulla fascia destra non riescono a sfruttare gli inserimenti di Orsolini a causa delle ottime chiusure avversarie di Nuno Tavares e Taylor che ripiega in fase difensiva. La Lazio risolve la gara dal secondo tempo in poi grazie a due contropiede micidiali.

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Continua il periodo buio per Orsolini

E’ il 51′ di Bologna-Lazio quando l’arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore agli emiliani per fallo del portiere Motta che in uscita stende Castro in area. Dagli undici metri ci va Riccardo Orsolini che fallisce l’esecuzione, sebbene il tiro sia stato comunque ben indirizzato sul palo sinistro rasoterra. L’esterno rossoblù, però, al momento della battuta sfiora la palla con la pianta del piede destro prima di calciare di sinistro.

Al 61′ il giocatore è uscito sia tra gli applausi che i fischi del Dall’Ara. Inoltre, per il numero 7 del Bologna l’errore dal dischetto rappresenta il continuo del periodo nero: l’ultima rete in Serie A risale, infatti, al 15 gennaio 2026 (nella sfida contro l’Hellas Verona).

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I top e flop del Bologna

Moro 6.5. Colpisce una traversa dalla distanza con un tiro a sorpresa che si scaglia sull’incrocio ma che probabilmente avrebbe battuto il portiere avversario Motta.

Colpisce una traversa dalla distanza con un tiro a sorpresa che si scaglia sull’incrocio ma che probabilmente avrebbe battuto il portiere avversario Motta. Castro 6.5. Sfrutta un retropassaggio di Dele Bashiru per scartare Motta in uscita, conquista un calcio di rigore netto.

Sfrutta un retropassaggio di Dele Bashiru per scartare Motta in uscita, conquista un calcio di rigore netto. Sohm 5.5. Perde la marcatura in area su Taylor che sblocca la gara.

Perde la marcatura in area su Taylor che sblocca la gara. Orsolini 5. Poco impattante nel corso della gara, sbaglia dagli undici metri la possibile palla per sbloccare la gara.

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I top e flop della Lazio

Taylor 8 Sblocca la gara grazie ad un tiro di Dia rimpallato che si tramuta in assist. Arriva alla doppietta grazie ad un contropiede che culmina con un dribbling – secco su Ravaglia in uscita dai pali – ed un tiro da posizione defilata in area con porta ormai scoperta. Terzo gol con la maglia biancoceleste.

Sblocca la gara grazie ad un tiro di Dia rimpallato che si tramuta in assist. Arriva alla doppietta grazie ad un contropiede che culmina con un dribbling – secco su Ravaglia in uscita dai pali – ed un tiro da posizione defilata in area con porta ormai scoperta. Terzo gol con la maglia biancoceleste. Dia 7. Da un tiro rimpallato fa nascere l’1-0, serve poi l’assist decisivo per il 2-0 di Taylor che lancia in profondità a tu per tu con Ravaglia.

Da un tiro rimpallato fa nascere l’1-0, serve poi l’assist decisivo per il 2-0 di Taylor che lancia in profondità a tu per tu con Ravaglia. Motta 6. In uscita stende Castro in modo netto e concede rigore al Bologna, si riscatta subito dopo con il primo rigore parato in Serie A sul tiro di Orsolini. Nei minuti finali riesce a tenere la porta inviolata.

In uscita stende Castro in modo netto e concede rigore al Bologna, si riscatta subito dopo con il primo rigore parato in Serie A sul tiro di Orsolini. Nei minuti finali riesce a tenere la porta inviolata. Dele Bashiru 5. Fornisce un folle retropassaggio che mette in difficoltà il proprio portiere Motta che in uscita stende Castro in area.

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