Bologna-Napoli 2-0 pagelle: lezione di Italiano a Conte, Dallinga e Lucumi decisivi. Hojlund furioso, resta il mal di gol

Dallinga e Lucumi portano il Bologna al quinto posto a quota 21 ed a meno uno dal Napoli. Bene Holm e Cambiaghi. Male Di Lorenzo, Rrahmani ed Hojlund

La festa del Dall’Ara, i cori degli emiliani e la vittoria schiacciante di Vincenzo Italiano su Conte. Troppo Bologna, troppo poco Napoli. I rossoblù umiliano i Campioni di Italia che escono sconfitti per 2-0 con tanto di olè-sfottò del pubblico di casa. Resta irriconoscibile, ancora una volta, la squadra di Antonio Conte che, dopo un pessimo primo tempo, non sa come riprendersi nella seconda metà di gara: prima la sblocca Dallinga, su cross di Cambiaghi (entrato dal 45′ in poi al posto di Rowe per infortunio), poi raddoppia Lucumi che si infila tra Buongiorno e Rrahmani e di testa batte Milinkovic Savic.

Il tecnico dei partenopei prova a cambiare tutto: dentro Neres, Lang, Buongiorno, Olivera e Lucca ma il risultato non cambia, anzi peggiora. I partenopei sembrano a pezzi fisicamente, fanno fatica ad uscire palla al piede e subiscono la pressione altissima del Bologna che gli leva fiato, ossigeno e secondi per ragionare. Il Bologna chiude in crescendo, nonostante il risultato già favorevole, e va anche vicinissimo alla possibile rete del 3-0. I partenopei sono alla terza sconfitta esterna in Serie A e alla terza gara di fila senza gol. Il Bologna, invece, sale al quinto posto a quota 21.

Bologna-Napoli, la chiave tattica della gara

Il Bologna di Italiano si schiera con il solito 4-2-3-1: giocano Rowe e Dallinga, in panchina Castro e Cambiaghi. In mediana spazio a Pobega, in difesa confermato Miranda.

Napoli in campo con il 4-3-3. Le scelte di Conte: spazio ad Elmas avanti con Politano e Hojlund. In difesa gioca Gutierrez a sinistra al posto di Olivera, confermati Rrahmani e Buongiorno.

Durante la gara gli azzurri, pur essendo schierati con il 4-3-3, in realtà preferiscono maggiormente tenere l’assetto tattico del 4-1-4-1. Infatti, con Elmas sulla corsia di sinistra, Conte può contare sul macedone in posizione di laterale di centrocampo – nella linea a quattro – con Politano sulla corsia opposta ed al centro Anguissa e McTominay. Il Napoli, dunque, per tutto il primo tempo sulla corsia sinistra preferisce concentrarsi sul contenimento anziché sulla spinta offensiva.

Continua la crisi del Napoli di Conte

Dalla sfida vinta per 3-1 contro l’Inter in poi il Napoli è diventato irriconoscibile: solo un successo (per 1-0 contro il Lecce) nelle ultime quattro gare tra campionato e coppa. Infatti, gli azzurri hanno rimediato due pareggi ed una sconfitta, quest’oggi, contro il Bologna. Continua dunque la crisi del gioco del Napoli di Conte che non brilla e pare aver perso la sua identità tattica. L’allarme dalla sfida contro il Como, pareggiata per 0-0 con un possesso palla solo a favore degli avversari, non è ancora rientrato dopo anche la delusione in casa contro l’Eintracht Francoforte in Champions (terminata 0-0 con pochissimi tiri in porta dei partenopei) e solo una rete realizzata nelle ultime quattro gare.

I top e flop del Bologna:

Lucumi 7. Di testa raddoppia al 66′ con un colpo di testa in area su cross di Holm

Di testa raddoppia al 66′ con un colpo di testa in area su cross di Holm Dallinga 7. Sblocca la gara con un inserimento in area ed un tiro di sinistro di prima intenzione che batte Milinkovic Savic da posizione ravvicinata.

Skorupski sv. La sua gara dura soli 8 minuti: costretto ad uscire per infortunio muscolare sorto dopo un rinvio lungo. Pessina 6 (dall'8′ 1T). E' il terzo portiere del Bologna, debutto in Serie A quest'oggi.

Rowe 6. Preciso nei passaggi e nei dribbling ma termina il primo tempo con grande sofferenza a causa di un infortunio. Cambiaghi 7 (dal 45′ 2T). Supera Di Lorenzo con un dribbling e di sinistro serve un assist per Dallinga che sblocca la gara al 50′.

Le pagelle del Napoli:

Milinkovic Savic 4.5. Si fa beffare da Dallinga che calcia da posizione ravvicinata sul primo palo e sblocca la gara. Subisce una seconda rete da Lucumi al 66′.

Di Lorenzo 5. Non tiene il passo sul neoentrato Cambiaghi che, dalla sinistra, finta sul terzino del Napoli per poi servire un assist a Dallinga con cross rasoterra.

Rrahmani 4.5. Perde la marcatura in area sull'inserimento di Dallinga che sblocca il risultato al 50′. Non chiude su Lucumi che di testa raddoppia al 66′.

Buongiorno 5. Di testa non anticipa su un cross di Holm per Lucumi che raddoppia. Juan Jesus 6 (dal 77′).

Gutierrez 5. Lascia libero di crossare Holm in occasione del raddoppio rossoblù al 66′. Olivera 5.5. (dal 77′).

Lascia libero di crossare Holm in occasione del raddoppio rossoblù al 66′. Anguissa 5.5. Regge a centrocampo ma non brilla in fase di costruzione di gioco.

Regge a centrocampo ma non brilla in fase di costruzione di gioco. Lobotka 6. Prova a resistere in fase di costruzione ma fatica sul piano del ritmo.

McTominay 5.5. Non brilla, non fa la differenza, si arrende in fase offensiva. Lucca 5 (dall'82').

Politano 5. Costretto ad inseguire Cambiaghi dal secondo tempo. Partita di sacrificio senza movimenti offensivi pericolosi. Neres 5.5. (dal 68′).

Costretto ad inseguire Cambiaghi dal secondo tempo. Partita di sacrificio senza movimenti offensivi pericolosi. Hojlund 4.5. Tra le peggiori prestazioni disputate finora. Nervoso, sù di giri anche per normali contrasti di gioco e deconcentrato in fase offensiva.

Elmas 5.5. Si abbassa in posizione di laterale di centrocampo anziché giocare da ala sinistra. Lang 5 (dal 68′). Indolente, becca un giallo dopo tre minuti dall'entrata in campo.

