Bologna-Roma 0-2 pagelle: la risposta di Malen alla conferma di Gasp, sorpresa Dybala, Juve a -2

I top e flop: Malen ed El Aynaoui i migliori in campo con un gol ed un assist a testa, perfetti Svilar e Wesley. Orsolini non brilla ma colpisce una traversa

Se ci fosse stato qualche dubbio, e non ce n’erano, ecco la risposta definitiva: la squadra stava e sta con Gasperini. Al termine di una settimana da incubo, culminata con il licenziamento di Ranieri e la piena conferma dell’ex tecnico dell’Atalanta, la Roma va a vincere a Bologna 2-0 e rientra in piena corsa nella lotta per un posto in Champions. Comunque finisca domani a San Siro i giallorossi avranno accorciato sulla Juve (ora a -2), sul Milan (ora a -5) o su entrambe in caso di pareggio. E’ stato sufficiente un primo tempo ad alti livelli con i gol di Malen (al 7′) e di El Aynaoui per blindare i tre punti prima di una ripresa tutta sofferenza, con il Bologna sfortunato (traversa di Orsolini) e arrabbiato (ha chiesto invano un rigore). Per i rossoblù il calo in classifica è vistoso e potrebbero ora perdere l’ottava posizione con la Lazio che insegue – a un punto – e che lunedì affronta la Cremonese. Per la Roma l’altra bella notizia è il ritorno in campo di Dybala che al 76′ prende il posto di Malen. Era dallo scorso 25 gennaio, da quando cioè disputò 69′ di Roma-Milan, che la Joya non scendeva in campo. Per gli emiliani, invece, le brutte notizie non finiscono qui: al 64′ Joao Mario esce per un problema fisico.

Bologna-Roma, la chiave tattica

Italiano schiera il Bologna con il 3-4-3: gioca Castro avanti con Orsolini e Rowe, torna Heggem in difesa dal 1′. Roma in campo con il solito 3-4-2-1. Gasperini dà spazio a Pisilli, al fianco di Soulè, con Malen in avanti; gioca El Aynauoi in mediana. In difesa torna Mancini titolare.

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Dopo un primo tempo di gran sofferenza sul piano del gioco, Italiano inserisce in campo dal 45′ sia Zortea – al posto di Miranda – che Odgaard al posto di Castro. I giallorossi insistono sull’arma del contropiede grazie agli inserimenti in profondità di Malen che coglie più volte di sorpresa la difesa emiliana. I rossoblù, al contrario, faticano molto in fase di costruzione e spesso sono costretti a ricominciare dal basso, rallentando ulteriormente la manovra.

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Gasperini infastidito da una domanda su Ranieri

Dalle lacrime della scorsa settimana, Gian Piero Gasperini torna ad essere sereno in panchina, sebbene nel pre-partita abbia risposto ad una domanda su Ranieri che lo ha abbastanza infastidito. Intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico della Roma ha voluto glissare: “Continuate a farmi delle domande in cui non sono direttamente coinvolto. Non so perché continuate a farle a me, non ho mai fatto un botta e risposta. La partita è importante e ci siamo preparati come sempre, nel modo migliore per cercare di fare risultati e di vincere”.

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I top e flop del Bologna

Rowe 6. Cresce nel secondo tempo ma non fa la differenza in attacco, partecipa alla manovra offensiva senza colpi eccezionali.

Cresce nel secondo tempo ma non fa la differenza in attacco, partecipa alla manovra offensiva senza colpi eccezionali. Orsolini 5.5. Traversa al 59′, volenteroso ma impreciso nei tentativi di tiro dalla distanza.

Traversa al 59′, volenteroso ma impreciso nei tentativi di tiro dalla distanza. Heggem 5. Si fa sfuggire Malen in profondità, in occasione dell’1-0 giallorosso.

Si fa sfuggire Malen in profondità, in occasione dell’1-0 giallorosso. Helland 5. Non chiude su Malen lanciato verso la porta.

Non chiude su Malen lanciato verso la porta. Freuler 5. Al 46′ perde completamente la marcatura su El Aynaoui che raddoppia tutto solo ed indisturbato al centro dell’area di rigore.

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I top e flop della Roma

Malen 7.5. Sblocca la gara grazie ad un passaggio in profondità: si inserisce tra Heggem ed Helland e batte Ravaglia. Undicesimo gol in campionato. Assist per El Aynaoui al 46′.

Sblocca la gara grazie ad un passaggio in profondità: si inserisce tra Heggem ed Helland e batte Ravaglia. Undicesimo gol in campionato. Assist per El Aynaoui al 46′. El Aynaoui 7.5. Segna la rete del raddoppio con un facile tap-in area, grazie ad un cross assist di Malen al termine del primo tempo.

Segna la rete del raddoppio con un facile tap-in area, grazie ad un cross assist di Malen al termine del primo tempo. Wesley 6.5 . Si fa trovare in ogni zona di campo possibile, infaticabile.

. Si fa trovare in ogni zona di campo possibile, infaticabile. N’Dicka 6.5. Perfetto in ogni intervento difensivo, annulla tutto il reparto offensivo avversario.

Perfetto in ogni intervento difensivo, annulla tutto il reparto offensivo avversario. Svilar 6.5. Attento in tutte le uscite dai pali, non compie interventi decisivi ma dà sicurezza alla difesa grazie ai suoi interventi.

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