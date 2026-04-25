Bologna-Roma 0-2 pagelle: la risposta di Malen alla conferma di Gasp, sorpresa Dybala, Juve a -2

Se ci fosse stato qualche dubbio, e non ce n’erano, ecco la risposta definitiva: la squadra stava e sta con Gasperini. Al termine di una settimana da incubo, culminata con il licenziamento di Ranieri e la piena conferma dell’ex tecnico dell’Atalanta, la Roma va a vincere a Bologna 2-0 e rientra in piena corsa nella lotta per un posto in Champions. Comunque finisca domani a San Siro i giallorossi avranno accorciato sulla Juve (ora a -2), sul Milan (ora a -5) o su entrambe in caso di pareggio. E’ stato sufficiente un primo tempo ad alti livelli con i gol di Malen (al 7′) e di El Aynaoui per blindare i tre punti prima di una ripresa tutta sofferenza, con il Bologna sfortunato (traversa di Orsolini) e arrabbiato (ha chiesto invano un rigore). Per i rossoblù il calo in classifica è vistoso e potrebbero ora perdere l’ottava posizione con la Lazio che insegue – a un punto – e che lunedì affronta la Cremonese. Per la Roma l’altra bella notizia è il ritorno in campo di Dybala che al 76′ prende il posto di Malen. Era dallo scorso 25 gennaio, da quando cioè disputò 69′ di Roma-Milan, che la Joya non scendeva in campo. Per gli emiliani, invece, le brutte notizie non finiscono qui: al 64′ Joao Mario esce per un problema fisico.
- Bologna-Roma, la chiave tattica
- Gasperini infastidito da una domanda su Ranieri
- I top e flop del Bologna
- I top e flop della Roma
Bologna-Roma, la chiave tattica
Italiano schiera il Bologna con il 3-4-3: gioca Castro avanti con Orsolini e Rowe, torna Heggem in difesa dal 1′. Roma in campo con il solito 3-4-2-1. Gasperini dà spazio a Pisilli, al fianco di Soulè, con Malen in avanti; gioca El Aynauoi in mediana. In difesa torna Mancini titolare.
Dopo un primo tempo di gran sofferenza sul piano del gioco, Italiano inserisce in campo dal 45′ sia Zortea – al posto di Miranda – che Odgaard al posto di Castro. I giallorossi insistono sull’arma del contropiede grazie agli inserimenti in profondità di Malen che coglie più volte di sorpresa la difesa emiliana. I rossoblù, al contrario, faticano molto in fase di costruzione e spesso sono costretti a ricominciare dal basso, rallentando ulteriormente la manovra.
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Gasperini infastidito da una domanda su Ranieri
Dalle lacrime della scorsa settimana, Gian Piero Gasperini torna ad essere sereno in panchina, sebbene nel pre-partita abbia risposto ad una domanda su Ranieri che lo ha abbastanza infastidito. Intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico della Roma ha voluto glissare: “Continuate a farmi delle domande in cui non sono direttamente coinvolto. Non so perché continuate a farle a me, non ho mai fatto un botta e risposta. La partita è importante e ci siamo preparati come sempre, nel modo migliore per cercare di fare risultati e di vincere”.
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I top e flop del Bologna
- Rowe 6. Cresce nel secondo tempo ma non fa la differenza in attacco, partecipa alla manovra offensiva senza colpi eccezionali.
- Orsolini 5.5. Traversa al 59′, volenteroso ma impreciso nei tentativi di tiro dalla distanza.
- Heggem 5. Si fa sfuggire Malen in profondità, in occasione dell’1-0 giallorosso.
- Helland 5. Non chiude su Malen lanciato verso la porta.
- Freuler 5. Al 46′ perde completamente la marcatura su El Aynaoui che raddoppia tutto solo ed indisturbato al centro dell’area di rigore.
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I top e flop della Roma
- Malen 7.5. Sblocca la gara grazie ad un passaggio in profondità: si inserisce tra Heggem ed Helland e batte Ravaglia. Undicesimo gol in campionato. Assist per El Aynaoui al 46′.
- El Aynaoui 7.5. Segna la rete del raddoppio con un facile tap-in area, grazie ad un cross assist di Malen al termine del primo tempo.
- Wesley 6.5. Si fa trovare in ogni zona di campo possibile, infaticabile.
- N’Dicka 6.5. Perfetto in ogni intervento difensivo, annulla tutto il reparto offensivo avversario.
- Svilar 6.5. Attento in tutte le uscite dai pali, non compie interventi decisivi ma dà sicurezza alla difesa grazie ai suoi interventi.