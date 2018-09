Serie A: Bologna-Roma 2-0

Bologna (3-5-2): Skorupski 6.5, De Maio 6.5, Danilo 6.5, Calabresi 6, Mattiello 7, Svanberg 6 (16′ st Mbaye 6), Nagy 6.5, Dzemaili 6, Krejci 5.5, Falcinelli 6.5 (22′ st Okwonkwo 6.5), Santander 7 (37′ st Destro sv). (1 Da Costa, 29 Santurro, 3 Gonzalez, 6 Paz, 15 Mbaye, 25 Corbo, 19 Valencia, 35 Dijks, 7 Orsolini). All.: Inzaghi 7. Roma (4-3-3): Olsen 5.5, Florenzi 6, Manolas 5, Fazio 5.5 (19′ st Kolarov 5), Marcano 5, Lo.

Pellegrini 5.5, De Rossi 5.5, Cristante 5 (9′ st Pastore 5), Kluivert 5 (14′ st Under 5.5), Dzeko 4.5, Perotti 5. (63 Fuzato, 83 Mirante, 3 Lu. Pellegrini, 5 Juan Jesus, 18 Santon, 42 Nzonzi, 22 Zaniolo, 14 Schick, 92 El Shaarawy). All.: Di Francesco 5. Arbitro: Massa di Imperia 6.5. Reti: nel pt 36′ Mattiello; nel st 13′ Santander. Angoli: 10-1 per la Roma.

Recupero: 2′ e 6′. Ammoniti: De Rossi, Cristante, Fazio, Lo.

Pellegrini e De Maio per gioco scorretto, Mbaye per comportamento non regolamentare. Var: 0. Spettatori: 20.067 per un incasso di 155.848,00 euro. ** I GOL ** – 36′ pt: gran sinistro a rientrare di Mattiello da appena dentro l’area di rigore che sorprende Olsen. – 13′ st: contropiede del Bologna, Santander scambia con Falcinelli e batte il portiere avversario.

ANSA | 23-09-2018 21:53