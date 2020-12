Serie A, Bologna - Roma, probabili formazioni

Archiviate le fatiche di Europa League con tanti titolari lasciati a riposare a Roma, i giallorossi sono attesi a Bologna da una trasferta non facilissima. Fonseca dopo ilpesante ko a Napoli e lo 0-0 casalingo contro il Sassuolo vuole ritrovare i tre punti per rimanere a ridosso del “quartetto Europa”. La Roma arriva a Bologna con due sconfitte in trasferta patite a Verona e Napoli e altrattante vittorie maturate a Genova (Genoa) e Udine.

Il Bologna dopo un avvio non eccellente ha ripreso una discreta marcia verso una zona di classifica tranquilla. Gli uomini di Mihajlovic in casa si sono già arresi a Sassuolo e Napoli e in più arrivano dalla brutta trasferta di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

