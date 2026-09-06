Mancava poco al possibile disastro del terzo ko di fila del Bologna, i fischi del Dall’Ara incombevano sempre più con maggiore insistenza e un avvio di stagione da incubo già si prospettava per Domenico Tedesco ma tutto è cambiato a 5′ dallo scadere. I rossoblù pareggiano in extremis, al 90′, con Dovbyk che illude il Sassuolo: termina 2-2 il derby emiliano con un finale incandescente e un rosso diretto al tecnico rossoblù per proteste. Nella prima metà, il Bologna aveva sforato la rete a più riprese, soprattutto con Alhassane e Odgaard, ma è il Sassuolo a sbloccare la partita e ad andare in vantaggio al 19′. Decisiva la discesa di Cinquegrano e la rete di Doig grazie ad un inserimento in area – culminato con un tiro di piatto sinistro rasoterra che batte Skorupski – e alla complicità di Holm che combina un guaio in marcatura. Non basta ai rossoblù la prima rete di Piccoli, con colpo di testa su cross da calcio d’angolo di Miranda: il neo attaccante del Bologna si sblocca ma non riesce poi nel finale ad essere ancora decisivo. A complicare i piani dei rossoblù è Adzic, l’ex centrocampista bianconero segna la rete del 2-1 dopo un rimpallo vinto in area su Heggem, tra i peggiori in campo. Ma proprio allo scadere è l’ex attaccante giallorosso a segnare la rete del pareggio e la prima con il Bologna. Le pagelle e le valutazioni dei protagonisti del match.
Bologna-Sassuolo 2-2 pagelle: Piccoli e Dovbyk si sbloccano ed evitano la figuraccia, Adzic fa sorridere la Juve
Piccoli e Dovbyk salvano Domenico Tedesco dalla disfatta. Non bastano Doig e Adzic che avevano illuso i neroverdi di Aquilani. Gara infuocata nei minuti finali
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Bologna, i top e flop
- Piccoli 7. Pareggia i conti con un colpo di testa su cross da calcio d'angolo.
- Dovbyk 7. Entra al 66' e segna la rete del 2-2 al 90'. Rapace d'area.
- Miranda 6.5. Assist su cross da calcio d'angolo al 50'.
- Holm 5. Resta completamente fermo in area in attesa di Doig che con un sinistro potente rasoterra sblocca la gara.
- Heggem 5. Perde un rimpallo con Adzic che raddoppia al 56'.
Sassuolo, i top e flop
- Adzic 7.5. Raddoppia grazie ad un rimpallo vinto in area e porta in avanti il Sassuolo. Esce al 60'.
- Doig 6.5. Sblocca la gara al 18' grazie ad un inserimento in area e un sinistro rasoterra sul primo palo. Perde la marcatura su Piccoli in occasione dell'1-1.
- Laurienté 6. Al 9' ha la prima opportunità di sbloccare la gara ma fallisce da posizione ravvicinata con un sinistro che termina rasoterra di poco a lato sul secondo palo. In attacco tiene vivo il reparto con tante progressioni velocità.
- Volpato 6. Esce per infortunio al 38' dopo un discreto primo tempo.
Il migliore in campo
- Adzic è il protagonista della gara. Crea il maggior numero di occasioni (4), è abile nella costruzione del gioco a centrocampo e completa tutti i dribbling che tenta.
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