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Bologna-Sassuolo 2-2 pagelle: Piccoli e Dovbyk si sbloccano ed evitano la figuraccia, Adzic fa sorridere la Juve

Piccoli e Dovbyk salvano Domenico Tedesco dalla disfatta. Non bastano Doig e Adzic che avevano illuso i neroverdi di Aquilani. Gara infuocata nei minuti finali

3 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Mancava poco al possibile disastro del terzo ko di fila del Bologna, i fischi del Dall’Ara incombevano sempre più con maggiore insistenza e un avvio di stagione da incubo già si prospettava per Domenico Tedesco ma tutto è cambiato a 5′ dallo scadere. I rossoblù pareggiano in extremis, al 90′, con Dovbyk che illude il Sassuolo: termina 2-2 il derby emiliano con un finale incandescente e un rosso diretto al tecnico rossoblù per proteste. Nella prima metà, il Bologna aveva sforato la rete a più riprese, soprattutto con Alhassane e Odgaard, ma è il Sassuolo a sbloccare la partita e ad andare in vantaggio al 19′. Decisiva la discesa di Cinquegrano e la rete di Doig grazie ad un inserimento in area – culminato con un tiro di piatto sinistro rasoterra che batte Skorupski – e alla complicità di Holm che combina un guaio in marcatura. Non basta ai rossoblù la prima rete di Piccoli, con colpo di testa su cross da calcio d’angolo di Miranda: il neo attaccante del Bologna si sblocca ma non riesce poi nel finale ad essere ancora decisivo. A complicare i piani dei rossoblù è Adzic, l’ex centrocampista bianconero segna la rete del 2-1 dopo un rimpallo vinto in area su Heggem, tra i peggiori in campo. Ma proprio allo scadere è l’ex attaccante giallorosso a segnare la rete del pareggio e la prima con il Bologna. Le pagelle e le valutazioni dei protagonisti del match.

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Bologna, i top e flop

  • Piccoli 7. Pareggia i conti con un colpo di testa su cross da calcio d'angolo.
  • Dovbyk 7. Entra al 66' e segna la rete del 2-2 al 90'. Rapace d'area.
  • Miranda 6.5. Assist su cross da calcio d'angolo al 50'.
  • Holm 5. Resta completamente fermo in area in attesa di Doig che con un sinistro potente rasoterra sblocca la gara.
  • Heggem 5. Perde un rimpallo con Adzic che raddoppia al 56'.

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Sassuolo, i top e flop

  • Adzic 7.5. Raddoppia grazie ad un rimpallo vinto in area e porta in avanti il Sassuolo. Esce al 60'.
  • Doig 6.5. Sblocca la gara al 18' grazie ad un inserimento in area e un sinistro rasoterra sul primo palo. Perde la marcatura su Piccoli in occasione dell'1-1.
  • Laurienté 6. Al 9' ha la prima opportunità di sbloccare la gara ma fallisce da posizione ravvicinata con un sinistro che termina rasoterra di poco a lato sul secondo palo. In attacco tiene vivo il reparto con tante progressioni velocità.
  • Volpato 6. Esce per infortunio al 38' dopo un discreto primo tempo.

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Il migliore in campo

  • Adzic è il protagonista della gara. Crea il maggior numero di occasioni (4), è abile nella costruzione del gioco a centrocampo e completa tutti i dribbling che tenta.

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