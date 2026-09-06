Piccoli e Dovbyk salvano Domenico Tedesco dalla disfatta. Non bastano Doig e Adzic che avevano illuso i neroverdi di Aquilani. Gara infuocata nei minuti finali

Mancava poco al possibile disastro del terzo ko di fila del Bologna, i fischi del Dall’Ara incombevano sempre più con maggiore insistenza e un avvio di stagione da incubo già si prospettava per Domenico Tedesco ma tutto è cambiato a 5′ dallo scadere. I rossoblù pareggiano in extremis, al 90′, con Dovbyk che illude il Sassuolo: termina 2-2 il derby emiliano con un finale incandescente e un rosso diretto al tecnico rossoblù per proteste. Nella prima metà, il Bologna aveva sforato la rete a più riprese, soprattutto con Alhassane e Odgaard, ma è il Sassuolo a sbloccare la partita e ad andare in vantaggio al 19′. Decisiva la discesa di Cinquegrano e la rete di Doig grazie ad un inserimento in area – culminato con un tiro di piatto sinistro rasoterra che batte Skorupski – e alla complicità di Holm che combina un guaio in marcatura. Non basta ai rossoblù la prima rete di Piccoli, con colpo di testa su cross da calcio d’angolo di Miranda: il neo attaccante del Bologna si sblocca ma non riesce poi nel finale ad essere ancora decisivo. A complicare i piani dei rossoblù è Adzic, l’ex centrocampista bianconero segna la rete del 2-1 dopo un rimpallo vinto in area su Heggem, tra i peggiori in campo. Ma proprio allo scadere è l’ex attaccante giallorosso a segnare la rete del pareggio e la prima con il Bologna. Le pagelle e le valutazioni dei protagonisti del match.