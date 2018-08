Serie A: Bologna-Spal 0-1

A Bologna, Spal batte Bologna 1-0 (0-0).

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 6.5, Gonzalez 5.5 (27′ st Falcinelli ng), Danilo 6, Helander 6, Mattiello 6, Poli 6 (32′ st Orsolini sv), Pulgar 5.5 (11′ st Nagy 5), Dzemaili 6, Dijks 6, Palacio 6.5, Santander 5.5. (1 Da Costa, 29 Santurro, 4 De Maio, 6 Paz, 33 Calabresi, 11 Krejcì, 15 Mbaye, 32 Svanberg, 30 Okwonkwo). All. F. Inzaghi 5.5.

SPAL (3-5-2): Gomis 6.5, Cionek 6, Vicari 6, Felipe 6, Lazzari 6.5 (44′ st Simic sv), Kurtic 7 (37′ st Valdifiori sv), Schiattarella 6, Missiroli 6.5 (24′ st Everton Luiz 6), Fares 5.5, Petagna 6, Antenucci 5.5. (22 Thiam, 32 Milinkovic Savic, 3 Djourou, 8 Valoti, 24 Dickmann, 25 Everton Luiz, 33 Costa, 97 Vitale, 11 Moncini, 43 Paloschi). All. Semplici 6.5.

Arbitro: Giacomelli di Trieste 6.

Reti: nel st al 26′ Kurtic.

Angoli: 5-0 per Bologna.

Recupero: 1′ e 4′.

Ammoniti: Pulgar, Fares, Mattiello, Nagy, Felipe per gioco scorretto. per comportamento non regolamentare.

Espulso: Nagy per doppia ammonizione.

Var: nessuno.

Spettatori: 21.158 per un incasso di 355.921 euro.

** IL GOL.

– 26′ st: Kurtic conquista palla sulla trequarti, sul centro sinistra. Si accentra, la difesa rossoblù sale in ritardo e lascia al centrocampista il tempo di prendere la mira: il tiro a giro è da applausi e si spegne nel sette sul secondo palo.

ANSA | 19-08-2018 22:43