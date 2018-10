Serie A: Bologna-Torino 2-2

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6.5, Calabresi 6, Danilo 5 (1′ st Svanberg 6), Helander 5.5, Mbaye 6, Poli 5, Nagy 5.5, Dijks 5 (18′ st Gonzalez 6.5), Orsolini 6.5, Palacio 6 (34′ st Falcinelli sv), Santander 7. (1 Da Costa, 29 Santurro, 4 De Maio, 6 Paz, 5 Pulgar, 17 Donsah, 31 Dzemaili, 10 Destro, 30 Okwonkwo). All.: F. Inzaghi 6. Torino (3-4-2-1): Sirigu 5.5, Izzo 6, N’Koulou 6, Djidji 5.5, De Silvestri 5.5 (36′ st Parigini sv), Baselli 6.5 (28′ st Lukic 5), Meitè 6, Rincon 6, Berenguer 6, Belotti 5 (23′ st Zaza 6), Iago Falque 7.5. (1 Ichazo, 25 Rosati, 24 Moretti, 34 Aina, 36 Bremer, 6 Soriano, 20 Edera). All.: Mazzarri 6. Arbitro: Banti di Livorno 6. Reti: nel pt al 13′ Iago Falque; nel st al 9′ Baselli, al 14′ Santander, al 32′ Calabresi. Angoli: 4-3 per il Torino. Recupero: 1′ e 5′.

Ammoniti: Belotti, Calabresi, Baselli, Mbaye per gioco scorretto. Var: 0. Spettatori: 23.245 per un incasso di 264.988 euro. ** I GOL – 13′ pt: N’Koulou sovrasta nello stacco aereo Palacio a metà campo e serve Meitè, che a propria volta serve Iago Falque sulla trequarti. Lo spagnolo parte da destra e si accentra, tiene fisicamente Helander che lo contrasta e da una ventina di metri con il mancino mette la palla sul secondo palo, all’incrocio. A Skorupski non resta che guardare. – 9′ st: Nagy perde palla sul vertice destro della propria area di rigore.

Gliela ruba sulla linea di fondo Iago Falque, che entra in area e di mancino serve il taglio centrale di Baselli, che di destro, a pochi metri da Skorupski, segna il raddoppio del Torino. – 14’st: corner per il Bologna, lo batte Orsolini, da destra, sul primo palo. Irrompe Palacio, che di testa coglie il palo.

Santander è il più rapido e da pochi passi ribadisce in rete riaprendo il match. – 32′ st: Sirigu rinvia in maniera imprecisa con i piedi. Calabresi ruba il tempo a Berenguer e parte sulla trequarti avversaria. Sull’allungo il pallone arriva a Orsolini che di prima intenzione, di esterno sinistro chiude il triangolo lanciando a tu per tu con Sirigu Calabresi, che di destro segna il 2-2.

