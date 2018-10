Serie A: Cagliari-Chievo 2-1

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 6.5, Srna 6, Ceppitelli 6.5, Pisacane 6, Padoin 6,5, Ionita 6, Bradaric 6 (31′ st Cigarini sv) Barella 6.5 (40′ st Dessena sv), Castro 7, Joao Pedro 6.5, Pavoletti 7 (23′ st Cerri 6). (16 Aresti, 1 Rafael, 56 Romagna, 3 Andreolli, 24 Faragò, , 25 Sau). All. Maran 6.5 CHIEVO (3-5-2): Sorrentino 6, Bani 5, Cesar 5, Rossettin 6, Depaoli 6, Radovanovic 5.5 (42′ st Pellissier sv), Rigoni 5, Giaccherini 5.5, Jaroszynski 5.5 (36′ st Kiyine sv), Meggiorini 5 (19′ st Birsa 6) Stepinski 6.5(1 Semper, 16 Seculin, 3 Tanasijevic, 11 Leris, 21 Burruchaga, 22 Obi, 25 Grubac) All.: Ventura 5.5 Arbitro: Piccinini di Forlí 6 Reti: nel pt 15′ Pavoletti, nel st 14′ Castro, 34′ Stepinski Recupero: 1′ e 3′ Angoli: 7 a 2 Ammoniti: Giaccherini, Rossettini, Rigoni, Meggiorini, Cerri, Stepinski per scorrettezze. Spettatori: 15.805 +++Reti: – 15′ pt: calcio d’angolo di Joao Pedro: Pavoletti salta bene tra Bani e Cesar e infila di testa dall’area piccola. – 14′ pt: prolungata azione del Cagliari, passaggio all’indietro di Pavoletti e Castro infila Sorrentino sotto il sette con un destro potente e preciso. – 34′ st: azione manovrata del Chievo, palla sulla destra per Depaoli: sul cross Stepinski, solissimo, infila di testa

ANSA | 28-10-2018 19:16