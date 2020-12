Serie A: Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali

In attesa della Coppa Italia, dopo l’eliminazione dalla Champions e la mancata retrocessione in Europa League, l’Inter di Conte si tuffa nel campionato: nerazzurri di scena a Cagliari per provare a dimenticare le competizioni continentali e lottare per vincere lo Scudetto.

Antonio Conte lancia Christian Eriksen dal primo minuto, dopo lo scarsissimo minutaggio delle ultime uscite. In attacco c’è Alexis Sanchez e non Lautaro Martinez. Hakimi va in panchina, con Darmian e Perisic sulle fasce. Difesa confermata.

Formazione confermata per Eusebio Di Francesco, con Zappa alto sulla trequarti in compagnia di Joao Pedro e Sottil. In attacco c’è ancora Pavoletti e non Simeone.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter:

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.

OMNISPORT | 13-12-2020 11:47