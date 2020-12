Serie A, Cagliari - Inter, probabili formazioni

L’Inter di Antonio Conte fa visita al Cagliari con l’obiettivo di cancellare la delusione europea. Se in Champions lea cose non sono andate bene, in campionato i neroazzurri sono secondi, dietro ai “cugini” rossoneri distaccati di 5 punti. Lontano dal Meazza gli uomini di Conte, non hanno mai perso, vincendo anzi in ben tre occasioni (Benevento, Genoa e Sassuolo). L’Inter ha vinto sei delle ultime nove partite di Serie A contro il Cagliari (1N, 2P), parziale nel quale ha segnato 21 gol, un buon biglietto da visita, visto anche che i sardi sono la vittima preferita di Lautaro Martínez in Serie A: quattro reti in quattro sfide.

I padroni di casa sono a metà classifica a 12 punti: Di Francesco e i suoi peccano forse un pò nella continuità di risultati, anche se le prestazioni dei rossoblu sono state fin qui più che buone. L’unica sconfitta casalinga dei sardi risale ancora a settembre, uno 0-2 contro la Lazio, poi duie vittorie e un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragó, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

OMNISPORT | 11-12-2020 13:18