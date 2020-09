Serie A: Cagliari-Lazio, probabili formazioni

Cagliari e Lazio si sfidano alle 18 di sabato in una partita valida per la seconda giornata di campionato. Di Francesco dovrebbe schierare Pisacane al posto dell’acciaccato Klavan, in attacco potrebbe esordire dal 1′ Sottil con Simeone e Joao Pedro.

3-5-2 per la Lazio, Patric in campo al posto di Luiz Felipe, non al meglio. Ballottaggio a sinistra tra Marusic e Fares. In attacco non c’è Muriqi causa Coronavirus, Correa dovrebbe giocare insieme ad Immobile.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

OMNISPORT | 25-09-2020 10:06