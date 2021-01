Serie A, Cagliari-Milan: probabili formazioni

Con il Monday Night Cagliari-Milan, si conclude la 18a giornata di Serie A. Il Milan, raggiunto dall’Inter in vetta alla classifica, vuole tornare sola al comando. Il Cagliari ha bisogno di punti per non cadere ancora più in basso.

I sardi hanno perso le ultime quattro gare disputate. Di Francesco non avrà ancora a disposizione Nandez. In casa Milan, tantissime asenze. Le ultime due per positività al Covid-19, ovvero Calhanoglu e Hernandez. Ibrahimovic parte titolare.

PROBABILI FORMAZIONI:

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone. All: Di Francesco

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic. All: Pioli

OMNISPORT | 18-01-2021 08:19