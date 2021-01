Serie A, Cagliari-Napoli: le probabili formazioni

Dopo aver chiuso il 2020 con la bella notizia riguardo alla partita contro la Juventus che verrà recuperata, il Napoli cerca a Cagliari i tre punti per rilanciarsi verso l’altissima classifica.

L’avversario è però un Cagliari che ha raccolto solo tre punti nelle ultime cinque partite, scivolando verso la bassa classifica.

Di Francesco non avrà a disposizione Nainggolan, appena tornato dall’Inter, mentre Godin è in dubbio. Gattuso è ancora alle prese con l’emergenza attacco con cui si era chiuso il 2020: Osimhen out per Coronavirus e Mertens per infortunio, di punta ancora Petagna.

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All.: Di Francesco.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.: Gattuso.

OMNISPORT | 02-01-2021 11:20