Cagliari-Roma 1-0, pagelle: Gaetano condanna i giallorossi in 10, delirio all'Unipol Domus, Gasp mai così male, rissa sfiorata

Lla follia di Celik condanna i giallorossi alla sconfitta ed a restare in 10 dal 49' in poi. Bene il duo partenopeo Esposito-Gaetano che stende Gasp

La progressione offensiva di Folorunsho, il fallo di Celik da espulsione diretta, il golazo di Gaetano e la Roma che crolla in dieci all’Unipol Domus di Cagliari. Dopo 79 giorni esatti fanno festa in casa i sardi, in una gara combattuta fino all’ultimo con i giallorossi, grazie ad una rete a 10′ dalla fine. Il duo partenopeo Esposito-Gaetano architetta il piano per trafiggere Gasperini: il numero 94 dei sardi batte un calcio d’angolo indirizzato a Gaetano che controlla e, di destro, stende Svilar da posizione ravvicinata. Basta l’1-0 ai sardi per vincere una gara combattutissima, dai nervi tesi e dagli animi infuocati in tutto il secondo tempo: dall’espulsione di Celik al 49′, per fallo da ultimo uomo su Folorunsho, i giallorossi sono affondati sul piano del gioco e non sono stati più capaci di ripartire e tirare in porta. Nel finale, si segnala un comportamento scorretto di Hermoso che ha rischiato di lasciare i giallorossi in nove. La Roma scivola al quarto posto, con la seconda sconfitta di fila, e si ferma a 27 punti. Il Cagliari, invece, sale al 14° posto a quota 14 punti in Serie A.

Cagliari-Roma, la chiave tattica

Cagliari in campo con il 3-5-2. Pisacane schiera in attacco la coppia formata da Borrelli e Esposito, mentre in difesa, davanti a Caprile, vista l’assenza di Mina, giocano Zappa, Rodriguez e Luperto.

Roma in campo, invece con il 3-4-2-1: Tra i giallorossi c’è a sorpresa Baldanzi prima punta, dietro a lui Soulé e Pellegrini. In mezzo al campo Kone e Cristante. Partono dalla panchina Dybala e Ferguson.

Dall’espulsione di Celik, Gasperini schiera Rensch (al posto di Baldanzi) e si abbassa con la difesa a quattro in fase di non possesso. A causa dell’uomo in meno, i rossoblù riescono a spingere maggiormente e a creare varie azioni pericolose. A quel punto, il tecnico della Roma sostituisce Soulé e Pellegrini per Dybala e Ferguson. Gasperini chiede, ai due neoentrati, di pressare forte i portatori palla avversari per impedire al Cagliari di impostare dal basso ma i buchi lasciati dalla Roma in dieci restano ben evidenti. In fase di spinta la Roma si schiera con il 3-4-2 e in fase di non possesso mantiene la linea difensiva a quattro fino al 90′.

L’espulsione di Celik e il richiamo VAR

E’ il 49′ di gioco quando Folorunsho mette la quinta, scarta tre avversari consecutivi e – in allungo – si dirige come una scheggia verso l’area di rigore. A quel punto interviene Celik – in modo scomposto – ed atterra il centrocampista dei sardi procurandogli un fallo da ultimo uomo. L’arbitro Zufferli all’inizio indica il dischetto senza estrarre cartellini ma, in realtà, il fallo è da fuori area. Con l’intervento del VAR, infatti, dopo 4 minuti di revisione, viene assegnata l’espulsione diretta su Celik e viene revocato il calcio di rigore: punizione poi battuta da Esposito dal limite dell’area.

Una gara dai nervi infuocati

Quando all’82’ Gaetano di collo esterno ha spinto il pallone sul palo e poi in rete l’Unipol Domus si è trasformata in Rio de Janeiro nei giorni del Carnevale: festa grande a Cagliari: battuta 1-0 meritatamente una Roma spuntata (come sempre) ed anonima (come mai prima) dopo una gara dai due volti. Bruttina per 45′ ed entusiasmante nella ripresa ma solo grazie ai sardi. In superiorità numerica per il rosso a Celik dopo un rigore revocato da Zufferli ai padroni di casa, il Cagliari ha messo alle strette la Roma sfiorando il gol a più riprese fino alla prodezza di Gaetano. Con l’arbitro in seria difficoltà per due risse che sono scoppiate in campo, la squadra di Pisacane controlla nel finale e blinda il risultato.

I top e flop del Cagliari

Gaetano 7. Da calcio piazzato aggancia il pallone e con un destro – di controbalzo al volo sul secondo palo – mette a segno la rete del vantaggio all'80'.

Folorunsho 6.5. Si accende nel secondo tempo quando parte in volata verso la porta e conquista un fallo dal limite dell'area che porta all'espulsione avversaria di Celik per fallo da ultimo uomo.

Obert 6.5. Si infiamma dopo l'espulsione dei giallorossi: arriva in area con una grande giocata individuale e di poco manca l'opportunità di sbloccare la gara.

Borrelli 5.5. Non decisivo in fase offensiva sebbene l'uomo in meno della Roma, sostituito al 69′.

I top e flop della Roma

Celik 4. Fallo da ultimo uomo al 48′ su Folorunsho in volata: lascia i giallorossi in dieci con un'espulsione diretta rivista dal VAR.

Ghilardi 5. Entra al 72′ per tenere botta negli uno contro uno con Palestra, rischia di concedere un calcio di rigore al 77′ per un intervento maldestro in area. Gasperini, a quel punto, gli cambia la fascia spostandolo a destra.

Mancini 5.5. Ostacola, in uscita, l'intervento di Celik che stende Folorunsho in progressione verso l'area di rigore.

Hermoso 5.5. Nel momento più complicato della gara infiamma ulteriormente gli animi e si becca un giallo per proteste e rissa con Folorunsho.

N'Dicka 6. Tiene botta quanto più è possibile: completa il maggior numero di contrasti (48) nella partita.

