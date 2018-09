Serie A: Cagliari-Sampdoria 0-0

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 8, Srna 6.5, Pisacane 6 (41′ st Andreolli 5), Klavan 6, Padoin 6, Castro 6, Cigarini 6 (19′ st Bradaric 6), Barella 6.5; Joao Pedro 6 (19′ st Ionita 6); Farias 6 Pavoletti 6. (16 Aresti, 12 Daga, 1 Rafael, 2 Pajac, 56 Romagna, 4 Dessena, 14 Faragò, 9 Cerri, 25 Sau). All. Maran 6 Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6.5, Bereszynski 6, Andersen 6, Colley 6, Murru 6; Barreto 6.5, Ekdal 6, Praet (35’st Jankto sv) Ramirez 5.5 (17′ st Linetty 6.5) Quagliarella 6 (40′ st Kownacki 5), Defrel 6. (33 Rafael, 72 Belec, 4 Ronaldo Vieira, 7 Sala, 22 Junior Tavares, 25 Ferrari, 26 Tonelli, 40 Stijepovic, 95 Rolando). All.: Giampaolo 6. Arbitro: Rocchi di Firenze 6 Recupero: 1′ e 4′ Angoli: 7 a 3 per il Cagliari. Ammoniti: CIgarini, Bereszynski, Ramirez, Prat Var: 0 Spettatori: 14.038

ANSA | 27-09-2018 00:00