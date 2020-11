Serie A, Cagliari-Sampdoria: probabili formazioni

Per Claudio Ranieri quella con gli isolani non è mai una gara come le altre. Cagliari-Sampdoria si disputerà nella giornata di sabato alle ore 15.

Di Francesco conferma il tridente offensivo Joao Pedro, Sottil e Simeone con Pavoletti che scalpita in panchina. Il navigato tecnico romano, che ha portato il Cagliari dalla C alla A a inizio carriera, ritrova Candreva dal primo minuto, ma perde Keita.

Le probabili formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco. In panchina: Aresti, Tripaldelli, Klavan, Pisacane, Carboni, Faragò, Oliva, Caligara, Pavoletti, Ounas.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Ramirez. Allenatore: Ranieri. In panchina: Letica, Regini, Tonelli, Askilden, Ferrari, Verre, Leris, Silva, Damsgaard, La Gumina, Prelec.

OMNISPORT | 06-11-2020 16:09