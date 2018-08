Serie A: Cagliari-Sassuolo 2-2

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 6.5, Srna 6.5, Romagna 5.5, Klavan 6, Padoin 6.5, Dessena 6, Cigarini 6 (26′ st Bradaric 6) Barella 6, Ionita 6 (39′ st Faragò 6), Pavoletti 7.5, Sau 6 (26′ st Farias 6) (16 Aresti, 12 Daga, 2 Pajac, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 14 Faragò, 9 Cerri). All. Maran 6 SASSUOLO (3-4-1-2): Consigli 6, Marlon 4.5, Magnani 6, Ferrari 5.5, Lirola 5.5 (34′ st Babacar 6), Sensi 6.5 (12′ st Rogerio 6), Locatelli 6, Duncan 6, Berardi 6.5, Boateng 6 Di Francesco 5.5 (24′ st Boga 6). (79 Pegolo, 17 Sernicola, 5 Lemos, 39 Dell’Orco, 98 Adjapong,4 Magnanelli, 10 Matri, 99 Brignola, 68 Mehdi, ). All.: De Zerbi 6.5. Arbitro: Pairetto di Nichelino 6 Reti: nel pt Pavoletti, nel st 8′ Berardi, 28′ Pavoletti, 52′ Boateng su rigore Recupero: 1′ e 7′ Angoli: 7 a 3 per il Caglari. Ammoniti: Locatelli, Barella, Cigarini, Marlon, Ionita per scorrettezze, Boateng per comportamento non regolamentare. Espulso al 47′ st Marlon per doppia ammonizione. Var: 1 Spettatori: 14.432. *** I GOL – 10′ pt: azione insistita del Cagliari sulla destra, cross di Padoin e Pavoletti di testa fa secchi Ferrari e Consigli. – 8′ st: intuizione di Sensi che lancia profondo per Berardi: difesa rossoblù sorpresa, l’attaccante, tutto solo, infila Cragno. – 28′ st: angolo di Srna e Pavoletti, di testa, incorna alle spalle di Consigli. – 52′ st: tiro dall’area piccola di Babacar, palla sulla mano di Romagna. L’arbitro consulta il Var e indica il dischetto: dagli undici metri Boateng spiazza Cragno.

ANSA | 26-08-2018 23:03