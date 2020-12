Serie A, Cagliari-Udinese: probabili formazioni

Calcio d’inizio alle ore 15.00 tra Cagliari e Udinese per un match in cui si incontrano due squadre in salute.

I padroni di casa arrivano da ben quattro risultati utili consecutivi di cui tre vittorie e un pareggio. Nel giro di un mese la compagine di Gotti si è tolta dalle zone paludose della classifica esprimendo anche un buon calcio. I friulani sono però alle prese con una caterva di indisponibili: Jajalo, Nuytinck, Okaka, Nicolas, De Maio; mentre sono in fase di recupero Ouwejan e Forestieri. In avanti mister Gotti, confermerà Pussetto, che avrà come partner uno tra Nestorovski, Deulofeu o Lasagna.

Nel Cagliari out Tripaldelli, Ounas e Ciocci con Walukiewicz in dubbio. In mezzo al campo, verso la riconferma il duo Marin-Rog; mentre sulla trequarti, sostanza e qualità con Nandez, Joao Pedro e Sottil. Davanti ballottaggio e probabile staffetta tra Simeone e Pavoletti.

PROBABILI FORMAZIONI:

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Pussetto. All. Gotti

OMNISPORT | 18-12-2020 16:19