Serie A, Castellacci è pessimista

La Serie A progetta di ripartire a fine maggio, ma restano i dubbi sulla ripresa delle attività sportive e anche sulla ripartenza del campionato, ad inizio giugno. Il professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dei Medici Sportivi, è pessimista a La Stampa: "Le linee guida sanitarie sono tutte giuste ed ineccepibili nella teoria, ma ci sono delle difficoltà: non sono sicuro che tutte le società abbiano strutture idonee, né sufficiente personale medico. Forse in Serie A, qualcuna in Serie B, ma di sicuro nessuno in C".

"In tanti mi hanno detto che non siamo ancora in grado: non ci si rende conto delle reali problematiche. In Cina sono due o tre mesi avanti, ma ancora non si parla della ripresa del campionato".

SPORTAL.IT | 14-04-2020 17:44