Serie A: Chievo-Empoli 0-0

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6.5; Tomovic 5.5, Rossettini 6, Bani 6, Barba 5.5; Rigoni 6 (26’st Depaoli s.v.) Radovanovic 5.5, Obi 5.5 (37′ st Kiyine s.v.); Birsa 5.5; Stepinski 5 (18’st Giaccherini 5.5), Djordjevic 6. (16 Seculin, 1 Semper, 44 Jaroszynski, 2 Tanasijevic, 21 Burruchaga, 11 Leris, 69 Meggiorini, 10 Pucciarelli, 31 Pellissier). All: D’Anna 5.5.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano 6; Di Lorenzo 6, Maietta 6, Silvestre 6, Antonelli s.v. (13′ pt Pasqual 6.5); Acquah 6.5 (43′ st Bennacer s.v.), Capezzi 6, Krunic 6; Zajc 6; Caputo 6, La Gumina 5.5 (33’st Mraz sv). (1 Provedel, 99 Fulignati, 5 Veseli, 32 Rasmussen, 29 Marcjanik, 4 Brighi, 48 Ucan, 8 Traorè, 7 Mchedlidze). All: Andreazzoli 6. Arbitro: Giacomelli di Trieste 6. Angoli: 5-3 per l’Empoli. Recupero: 3′ e 4′ Ammoniti: Rigoni e Di Lorenzo per gioco scorretto. Var: 0. Spettatori: 8.100

ANSA | 02-09-2018 23:28