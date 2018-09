Serie A: Chievo-Torino 0-1

Chievo: (4-3-2-1): Sorrentino 6, Cacciatore 6, Rossettini 5.5, Barba 6, Depaoli 5.5, Rigoni 6, Radovanovic 5.5, Giaccherini 6 (32’st Hetemaj sv), Birsa 5 (22’st Meggiorini 5), Leris 5.5, Djordjevic 5.5 (46’pt Stepinski 5.5). (1 Semper, 16 Seculin, 14 Bani, 2 Tanasijevic, 12 Cesar, 44 Jaroszynski, 13 Kiyine, 10 Pucciarelli, 31 Pellissier). All: D’Anna 5,5 Torino: (3-4-2-1): Sirigu 6, Izzo 6, Nkoulou 6, Moretti 6, De Silvestri 6 (34’pt Berenguer 6), Meite 5.5, Rincon 5.5, Aina 6, Soriano 5.5 (34’st Falque sv), Edera 5.5 (13’st Zaza 7), Belotti 6. (1 Ichazo, 25 Rosati, 36 Bremer, 30 Djidji, 8 Baselli, 27 Parigini, 7 Lukic, 19 Damascan). All: Mazzarri 6.5. Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6 Reti: 43′ st Zaza Ammoniti: Nkoulou, Rossettini, Radovanovic, Aina, Rincon, Stepinski per gioco falloso Angoli: 5-4 per il Torino. Recuperi: 3′ e 4′ Spettatori: 10 mila circa *** I GOL – 43’st: gran ripartenza centrale del Torino, ottima l’imbucata di Berenguer per Zaza che di sinistro in scivolata batte in diagonale Sorrentino.

ANSA | 30-09-2018 19:30