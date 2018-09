Serie A: Chievo-Udinese 0-2

Chievo (4-3-3): Sorrentino 6, Cacciatore 5.5, Tomovic 6, Bani 6 (21′ st Rossettini 6) Barba 5.5, Rigoni 5.5, Radovanovic 6, Obi 5.5 (34′ st Pellissier sv), Birsa 5.5 (29′ st Leris 6), Giaccherini 5.5, Stepinski 6. (1 Semper, 18 Seculin, 44 Jaroszynski, 21 Burruchaga, 56 Hetemaj, 27 Depaoli, 13 Kiyine, 10 Pucciarelli). All: D’Anna 5. Udinese (4-1-4-1): Scuffet 6.5 Stryger 6, Ekong 6, Nuytinck 6.5, Samir 6.5, Behrami 6, Mandragora 6 (43′ st Barak sv), Fofana 6.5, Pussetto 6 (16′ st Machis 6), Teodrczyk 5 (21′ st Lasagna 7), De Paul 7.5. (1 Musso, 88 Nicolas, 9 Vizeu, 77 D’Alessandro, 99 Balic, 7 Pezzella, 2 Wague’, 4 Opoku, 18 Avest). All: Velazquez 6.5.

Arbitro: Pairetto di Torino 6 Reti: nel st 30′ De Paul, 44′ Lasagna Agoli: 6-2 per il Chievo. Recupero: 0′ e 4′ Ammoniti: Behrami e Giaccherini per gioco scorretto. Var: 0. Spettatori: 13.100. ** I GOL ** – 30′ st: magia di De Paul. L’argentino controlla dal limite e da fermo fa partire un collo destro esterno che non lascia scampo a Sorrentino. – 44′ st: perfetto contropiede bianconero. Ancora De Paul a condurlo, velo di Machis e palla che arriva a Lasagna che tutto solo di sinistro infila Sorrentino.

ANSA | 23-09-2018 21:48