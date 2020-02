Serie A, cinque squalificati

Sono cinque gli squalificati in Serie A dopo le partite giocate nella 25esima giornata di Serie A, tutti per una giornata. Uno di questi, Dalbert della Fiorentina, è stato squalificato a seguito di un cartellino rosso.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA – CALCIATORI ESPLUSI

Dalbert (Fiorentina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

Gianluca Mancini (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

Ales Mateju (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato.

Ibrahima Mbaye (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

Gabriel Strefezza (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

SPORTAL.IT | 25-02-2020 16:11