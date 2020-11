Serie A: colpaccio del Napoli a Bologna, basta Osimhen

Il Napoli ha superato per 1-0 il Bologna al Dall’Ara nel primo posticipo della settima giornata di Serie A. Prezioso successo esterno per la squadra di Gennaro Gattuso, che ringrazia Osimhen (secondo gol in A per il nigeriano). In classifica gli azzurri salgono al terzo posto, appaiati alla Roma, a quota 14 punti. Il Bologna è invece quattordicesimo a 6 dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

LA GARA

Il Napoli fa la partita e sfiora il vantaggio in più occasioni con Insigne e Mertens. Al 23′ il meritato 1-0 dei partenopei è firmato da Osimhen: Lozano scappa a destra e con un bel cross trova al centro il nigeriano, che di testa porta avanti i suoi. La squadra di Mihajlovic, troppo passiva, fatica a reagire e il Napoli, decisamente superiore a livello qualitativo, continua a creare occasioni mancando il raddoppio con Mertens e Insigne nel finale di tempo.

Ad inizio ripresa Koulibaly si vede annullare un gol a causa di un tocco di braccio precedente di Osimhen: la decisione di Pasqua, presa con l’ausilio del Var, scatena le proteste dei campani. Il Napoli controlla il ritmo e lascia poche chance ai rossoblu, creando però a sua volta meno dalle parti di Skorupski.

All’86’ brivido per Gattuso: Orsolini imbeccato da Vignato si trova a tu per tu con Ospina, che lo ipnotizza: sulla respinta Palacio trova il corpo di Hysaj, poi Svanberg mette a lato sprecando l’occasione. E l’ultima occasione del match: il Napoli si prende i tre punti e si porta a sole due lunghezze dal Milan, in campo in serata contro il Verona.

OMNISPORT | 08-11-2020 20:00