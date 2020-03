Serie A, Commisso prende posizione sulla ripresa

Il giorno dopo aver lanciato l’allarme sul numero dei contagiati da Coronavirus all’interno della propria squadra, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso torna a parlare del difficile momento attraversato dall’Italia e dal calcio in particolare, esprimendo però il proprio parere sul dibattito riguardo alle modalità per chiudere la stagione in corso: “Il calcio mi manca molto, quel che più conta è salute del Paese, ma spero che entro la prima settimana di maggio la Serie A possa riprendere, è importante riuscire a terminare il campionato" il pensiero di Commisso a Radio Bruno in diretta dagli Stati Uniti. ", ma quel che più conta – ha ribadito Commisso – è la salute del Paese".

Intanto su Instagram ha preso la parola anche Franck Ribery, che ha mandato un messaggio alla città di Firenze e a tutta l'Italia: "Dobbiamo prenderci cura di noi stessi e dei nostro cari. Usciremo da questa difficile situazione. Insieme – l'esortazione dell'attaccante francese – Il nostro ringraziamento a tutti quelli che stanno combattendo contro il virus. Restate sicuri e in salute. Coraggio Italia! Forza mia Firenze!".



SPORTAL.IT | 19-03-2020 20:56